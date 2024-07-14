Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 14 липня, Іспанія та Англія визначать між собою чемпіона Європи з футболу 2024 року.

Трофей Анрі Делоне (кубок чемпіонів Європи) на стадіоні перед фінальним футбольним матчем Євро-2024 між Іспанією та Англією в Бе

Англійці починають матч із високого пресингу. Кейн, Фоден і Беллінгем тиснуть на захисників "Фурії Рохи", але Лапорт і компанія поки спокійно розігрують м'яч.

1. Англійцірозпочинають фінал у звичному для себе стилі. Розігравши з центру поля, англійці доставили м'яч до Пікфорда, а той потужно пробив вперед. Ніхто з гравців атаки не зміг зачепитися за м'яч.

Матч розпочався!!!

21:57. Лунають національні гімни збірних!

21:55. Команди виходять на поле! 5 хвилин!!!

21:50. А ви так зможете?

21:45. Команди вийшли на передматчеву розминку. 17-річний (!!!) Ламін Ямал готується до фінального матчу!

P.S. До стартового свистка залишилося 15 хвилин!!!

Фото: EPA/UPG Іспанець Ламін Ямал під час розминки перед фіналом Євро-2024 проти збірної Англії.

21:35. Is it coming home?...

Фото: EPA/UPG Уболівальник збірної Англії перед фіналом Євро-2024.

21:30. Уболівальникам каталонської «Барселони» рекомендуємо відійти від екранів! Іспанці Ґаві та Педрі сьогодні не допоможуть своїй збірній через травми, але підтримуватимуть партнерів по команді за полем! Реінкарнація Хаві та Іньєсти, ні?

21:25. Нумо завітаємо до роздягальні іспанців! Вони сьогодні зіграють у традиційних червоних кольорах.

👕🇪🇸 La primera foto de la previa SIEMPRE es la del vestuario.



🔴 TODO AL ROJO... ¡¡NO VA MÁS!!#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/kJgmJUZaZd — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2024

21:20. Ловіть ідею для татуювання! Той випадок, коли футбол справді тече в жилах!

Фото: EPA/UPG Уболівальник збірної Англії на Олімпійському стадіоні в Берліні перед початком фіналу Євро-2024 між Іспанією та Англією.

21:15. Англійці сьогодні гратимуть у білому комплекті форми.

A look inside our #EURO2024 final dressing room 👀 pic.twitter.com/6kDY0EsJ9I — England (@England) July 14, 2024

21:05. Колоритних фанатів теж багато не буває!

Фото: EPA/UPG Уболівальник збірної Іспанії перед фіналом Євро-2024.

Фото: EPA/UPG Уболівальники збірної Англії перед фіналом Євро-2024.

21:00. Ви точно бачили Олімпійський стадіон у Берліні! Але чому б не подивитися на нього ще раз! Саме на цій арені сьогодні визначать нового чемпіона Європи з футболу!

20:55. Гляньте, які колоритні люди сьогодні наживо дивитимуться фінал Євро-2024!

20:50. До вашої уваги стартовий склад збірної Англії: Пікфорд, Гехі, Стоунз, Вокер, Шоу, Райс, Мейну, Сака, Беллінгем, Фоден, Кейн.

20:47. Головні герої фіналу вже прибули на стадіон у Берліні! Ударна сила Іспанії – Ямал та Вільямс – вийшли на футбольне поле. Відчути газон, так би мовити.

20:45. Розганяємося! До вашої уваги стартова одинадцятка збірної Іспанії на фінал Євро-2024: Сімон, Карвахаль, Ле Норман, рапорт, Кукурелья, Родрі, Руїс, Ямал, Ольмо, Вільямс, Мората.

👥 ¡¡𝗘𝗟 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔!!



Aquí están nuestros chicos colocaditos en el campo.



💪🏼 ¡¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦!! #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/ZgqekJw9j6 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2024

20:40. Англійці ж на Євро не перемагали, тому сьогодні чудова нагода це виправити. Саме таке завдання стоїть перед головним тренером збірної Англії Гаретом Саутгейтом. Не зміг перемогти як гравець, тому спробує зробити це на тренерському містку! Гляньте, яким парубком був коуч "левів" на домашньому для англійців Євро-1996!

20:35. Історична довідка. Востаннє збірна Іспанії ставала чемпіоном Євро у 2012 році. Без Google згадаєте в якому місті? Так, в українському Києві! 12 років тому підопічні Вісенте Дель Боске декласували Італію (4:0), захистивши титул чемпіонів Європи!

Фото: EPA/UPG Збірна Іспанії святкує перемогу над Італією у фіналі Євро-2012.

20:30. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами дізнаємося ім'я нового чемпіона Європи з футболу! Наша редакція підготувала для вас анонс поєдинку, в якому ви дізнаєтеся про шлях збірних Англії та Іспанії до фіналу, сильні/слабкі сторони фіналістів і чому цей поєдинок за будь-якого результату стане історичним!

14 липня 2024 року. Берлін. Олімпійський стадіон. Початок матчу – о 22.00. Температура повітря +23С.

Ласкаво просимо на фінальний матч Євро-2024, в якому зустрічаються національні збірні Іспанії та Англії.

Стартові склади:

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Ле Норман, рапорт, Кукурелья, Родрі, Руїс, Ямал, Ольмо, Вільямс, Мората.

Головний тренер – Лус де Ла Фуенте (Іспанія).

Англія: Пікфорд, Гехі, Стоунз, Вокер, Шоу, Райс, Мейну, Сака, Беллінгем, Фоден, Кейн.

Головний тренер – Гарет Саутгейт (Англія).

Арбітр - Франсуа Летексьє (Франція).