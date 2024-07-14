Іспанія – Англія: чи повернеться футбол додому після Євро

За 5 годин розпочнеться фінал Чемпіонату Європи з футболу на Олімпійському стадіоні в Берліні, Німеччина. Іспанія має шанс додати до своєї колекції четвертий кубок європейської першості, а Англія – переписати історію, завоювавши перший великий трофей після тріумфу 1966-го на Чемпіонаті світу. Хто є фаворитом матчу та чому англійці не співають одну з найвідоміших футбольних пісень – далі в матеріалі.

Шлях до фіналу

Оцінюючи суперників сьогоднішніх фіналістів у плей-оф, можна зробити висновок, що Іспанія пройшла складніший шлях до головного поєдинку Євро. На шляху до кубка “Фурія Роха” перемогла амбітну Грузію, господарів змагань, збірну Німеччини, та команду Франції, фіналістів останнього мундіалю. Англійці натомість здолали Словаччину, Швейцарію й Нідерланди.

Фото: LB.ua Шлях збірних Іспанії та Англії до фіналу Євро-2024.

За рейтингом ФІФА сітка Іспанії виглядає більш грізно, позаяк підопічні Луїса де Ла Фуенте здолали збірну Франції, другу найкращу команду таблиці. Щобільше, іспанці перемагали суперників з позиції сили, граючи у яскравий футбол. Вони забили 8 голів у плей-оф (англійці відзначилися 5 разів). На якість суперників, зокрема й сьогоднішнього, перед грою саркастично вказав Луїс Де ла Фуенте, зазначивши, що Англія, подібно до Франції та Німеччини, – це фаворит Євро.

“Англія дуже сильна, у них досвідчені та загартовані гравці. Це буде дуже важкий матч. Поряд із Францією та Німеччиною Англія завжди буде одним із головних фаворитів на титул. Зрештою, ми зіграли з усіма найсильнішими командами на турнірі. Вони мають винятковий рівень підготовки, і ми сподіваємося опрацювати всі деталі. Їхня команда складається з гравців дуже високого рівня. Мені не потрібно наводити найвидатніших із них. Вони мають неоднозначні результати на міжнародних турнірах, але ми хочемо продовжувати зростати й покращувати свій рівень. Нам потрібно бути найкращою версією себе, щоб виграти фінал”, – сказав головний тренер іспанців на передматчевій пресконференції.

Фото: EPA/UPG Головний тренер збірної Іспанії Луїс де Ла Фуенте відвідує тренування команди в Донауешингені, Німеччина.

Сьогоднішні суперники зіграють між собою 28 поєдинок. Англійці поки мають кращі статистичні показники, адже перемогли у 13 матчах. 10 поєдинків завершилися перемогою іспанців, і лише у чотирьох іграх зафіксовано нічийний результат.

Збірна Іспанії – реінкарнація команди з 2008-го

Сьогоднішня збірна Іспанії нагадує національну команду цієї країни 16-річної давнини. Тоді збірна на чолі з іспанським спеціалістом Луїсом Арагонесом теж впевнено пройшла до фіналу Чемпіонату Європи, демонструючи якісну командну гру. Лідерами тієї збірної були Давид Вілья, Фернандо Торрес, Хаві Ернандес й Андрес Іньєста. У 2008-му вони ще не виглядали непрохідним муром (як у 2010-2012 роках), але вирізнялися командною грою.

Фото: EPA/UPG Гравці збірної Іспанії перед півфінальним футбольним матчем Євро-2024 між Іспанією та Францією в Мюнхені, Німеччина.

Так само й цього разу. “Фурія Роха” не має у своєму складі гравців з когорти найкращих, але футболісти “Атлетік Більбао”, “Атлетико Мадрид”, “Севільї” та навіть “Аль-Насра” змогли об’єднатися в єдиний колектив. Саме цій команді букмекери пророкують перемогу в матчі.

Is football coming home?

На противагу збірній Іспанії Англія – це збірна зірок. За даними transfermarkt, склад “левів” коштує півтора мільярда євро. Саме підопічні Гарета Саутгейта – це найдорожча команда на турнірі. У її складі грають такі зірки як Джуд Беллінгем, Гаррі Кейн, Філ Фоден, Букайо Сака й інші. Водночас під керівництвом Саутгейта англійці демонструють максимально непривабливий футбол, хоч це не завадило їм вийти до другого фіналу Євро поспіль. На цьому акцентував головний тренер збірної Англії під час передматчевої пресконференції.

Фото: EPA/UPG Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт святкує перемогу у півфінальному футбольному матчі Євро-2024 між Нідерландами та Англією в Дортмунді, Німеччина.

“Я дуже пишаюся тим, що мені вдалося вивести збірну Англії до першого закордонного фіналу. Тепер ми хочемо виграти в Іспанії, яка була найкращою на турнірі. Це буде непросто. Ми даруємо людям приголомшливі вечори. Ми подарували нашим уболівальникам одні з найкращих вечорів за останні 50 років. Я дуже пишаюся цим”, – зауважив Саутгейт.

Гарет зміг вибудувати системну гру, але досі не привів свою команду до перемоги. Про її важливість для вболівальників годі й говорити. Батьки футболу не вигравали кубків на міжнародних змаганнях з 1966 року. Особливо болючою була поразка трирічної давнини. Тоді “леви” зустрічалися проти італійців у фіналі ковідного Євро.

Перед грою англійська спільнота, зокрема тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та принц Вільям, впевнена у перемозі своєї збірної, співала неофіційний гімн Євро-1996 – “Football is coming home”. До слова, Гарет Саутгейт грав у складі Англії 28 років тому. Спочатку назва композиції символізувала повернення футбольного турніру до Великої Британії після тріумфу на домашньому ЧС-1966. Згодом вона стала піснею надії на те, що збірна Англії зможе завоювати кубок Європи або світу. У 2021 році пісня лунала звідусіль, але проти повернення футболу додому були італійці. Після перемоги у фіналі захисник “сквадри адзурри” Леонардо Бонуччі підбіг до оператора та вигукнув: “Football is coming Rome” (укр – футбол повертається до Риму).

Поразка була настільки болючою, що англійські вболівальники відмовилися виконувати колись улюблену композицію на німецькому Євро. Можливо, щоб не наврочити.

Фото: EPA/UPG Англійські футбольні вболівальники позують, збираючись в ірландському пабі в Берліні, Німеччина.

У випадку перемоги сьогодні гравці збірної Англії стануть національними героями, а Гарет Саутгейт назавжди закриє роти критикам. 58 років перерви між перемогами на світовій арені – це занадто багато. До прикладу, під час тріумфального ЧС для англійців іспанський футболіст Ламін Ямал та навіть його батько ще не народилися.

Чи поставить мат (шаховий) “наступний Пеле”?

Фінал безумовно буде особливим для правого вінгера іспанців Ламіна Ямала. Про 17-річного (відучора – LB.ua) футболіста світова спільнота дізналася минулого сезону. Фінансові проблеми “Барселони” змусили команду зробити акцент на гравців власної академії, позаяк на трансфери коштів не було. Як виявилося, і не треба. Тодішній тренер каталонців Хаві Ернандес (один з лідерів збірної Іспанії зразка 2008-го – LB.ua) почав довіряти юному футболісту, періодично випускаючи його з лави для запасних.

Фото: EPA/UPG Ламін Ямал з Іспанії в дії під час півфінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Францією в Мюнхені, Німеччина

Ямал настільки швидко адаптувався до дорослого футболу, що зміг закріпитися в основі команди фактично відразу. У минулому розіграші Ла Ліги він зробив 10 результативних дій за системою гол+пас. Через юний вік майже кожна гольова дія гравця була історичною. Ця тенденція продовжилася на Євро. Ямал став наймолодшим гравцем, який відзначився у півфіналі Євро/Копа Америка або ЧС, обійшовши за цим показником самого Пеле.

Ямал грає у стартовому складі збірної Іспанії, хоч на весь поєдинок його часто не вистачає. Причина – не до кінця сформований фізично організм. Перед півфінальною грою півзахисник французів Адріен Рабійо сказав, що Ямалу потрібно продемонструвати щось більше, щоб пройти до фіналу змагань. Мовляв, усього того, що було раніше, не вистачить для перемоги.

В 1/2 фіналу іспанець відзначився приголомшливим голом з дальньої відстані, а його команда святкувала перемогу. Після фінального свистка Ямал підійшов до оператора, та крикнув на камеру: “Говори зараз!”. На післяматчевій пресконференції він додав, що говорити потрібно лише тоді, коли збираєшся сигналізувати про мат. Така собі адаптація українського прислів’я “не кажи “гоп”, поки не перестрибнеш”.

Початок матчу – о 22:00 за Києвом. Слідкуйте за найцікавішими подіями матчу у текстовій трансляції LB.ua.