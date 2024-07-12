Вімблдон: Джокович переміг Музетті та вийшов до фіналу змагань

Серб Новак Джокович у дії під час півфінального поєдинку Вімблдону проти італійця Лоренцо Музетті.

Серб Новак Джокович (ATP №2) декласував Лоренцо Музетті (ATP № 25) з Італії (6:4, 7:6, 6:4), повідомили на офіційному сайті змагань.

Матч тривав 2 години 48 хвилин. Новак виконав 6 водач навиліт і допустив 4 подвійних помилки.

Тенісистки зустрічалися 5 разів, у 4 з яких серб святкував перемогу.

У фіналі Вімблдону він зустрінеться з іспанцем Карлосом Алькарасом (ATP №3), який у півфіналі змагань переміг Даніїла Медвєдєва. Для серба це буде шостий поспіль та десятий фінал у кар'єрі загалом.

Нагадаємо, Джокович й Алькарас зустрічалися у фіналі торішнього розіграшу Вімблдону. Тоді перемогу святкував іспанський тенісист.