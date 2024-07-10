Світоліна у чвертьфіналі, поразка Сіннера й захист титулу Кіченок — огляд четвертого кола Вімблдону

Еліна Світоліна продовжує переможну ходу на Вімблдоні, а Людмила Кіченок розпочала шлях до захисту титулу в міксті. Про швидку перемогу Світоліної в 1/8 Вімблдону, її наступну суперницю-чемпіонку, поразку першої ракетки рейтингу ATP Янніка Сіннера та виступи українок у парному та змішаному розрядах — далі в матеріалі.

Українка Еліна Світоліна після матчу проти Ван Сіньюй з Китаю в 1/8 фіналу Вімблдону.

Чорний, хоч і переможний день Світоліної на Вімблдоні

Виступ у четвертому колі одиночного розряду став справжнім випробуванням для Еліни Світоліної. І мова не про теніс, а моральний стан українки.

Їй довелося вийти на корт, коли росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит». Аби підтримати постраждалих земляків і продемонструвати солідарність, Еліна доповнила чорною стрічкою біле вбрання, яке є традиційним й обов’язковим на Вімблдоні.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Еліна Світоліна після матчу проти Ван Сіньюй з Китаю в 1/8 фіналу Вімблдону.

Світоліна впоралася з емоціями й показала зразкову гру проти 42-ї ракетки світу, китаянки Ван Сіньюй. Українка віддала суперниці лише три гейми за всю гру, а сам матч тривав менше ніж годину.

Еліна Світоліна — Ван Сіньюй — 6:2, 6:1.

Після поєдинку Еліна зробила те, що насправді зараз важливо для України: відповідаючи на запитання, як минув матч, розповіла, що Росія обстріляла українські міста. Під час інтерв’ю вона ледь стримувала сльози.

До слова, наступний матч прима вітчизняного тенісу проведе вже сьогодні. Суперницею Світоліної у чвертьфіналі стане непроста і знайома тенісистка. Саме її Еліна обіграла в бронзовому матчі на Олімпіаді в Токіо. Це Олена Рибакіна з Казахстану, четверта ракетка світу й чемпіонка Вімблдону-2022. Старт поєдинку о 15:30 за Києвом.

Інші чвертьфінали одиночного розряду

До речі, суперниця українки — єдина з першої п’ятірки рейтингу WTA, хто продовжує боротьбу за корону Вімблдону. Іга Швьонтек, Коко Гофф — перша й друга ракетки світу вже точно не стануть переможницями, Арина Соболенко — третя ракетка — знялася зі змагань через травму.

Суперницею Світоліної в півфіналі (якщо вона здолає Рибакіну) стане переможниця протистояння Олена Остапенко (WTA 14) — Барбора Крейчикова (WTA 32).

Донна Векич (WTA 37) і Ясміне Паоліні (WTA 7) натомість уже забезпечили собі місце в півфіналі змагань і зійдуться в очному протистоянні.

Сенсації в чоловічому одиночному розряді

Слідом за Ігою Швьонтек, першою ракеткою світу серед жінок, виступи на Вімблдоні завершив перший номер ATP Яннік Сіннер. Італієць у 5-сетовому протистоянні поступився нейтральному Даниїлу Медведєву.

Фото: EPA/UPG Яннік Сіннер з Італії залишає корт після чвертьфінального матчу серед чоловіків на Вімблдоні, Велика Британія.

Яннік Сіннер — Даниїл Медведєв — 7:6 (7), 4:6, 6:7 (4), 6:2, 3:6.

Суперником Медведєва у півфіналі стане 21-річний іспанець, діючий чемпіон Вімблдону Карлос Алькарас. Іспанський тенісист у чвертьфіналі здолав Томмі Пола зі США.

Фото: EPA/UPG Карлос Алькарас з Іспанії б'є ногою по тенісному м'ячу під час чвертьфінального матчу серед чоловіків проти Томмі Пола зі США на Вімблдоні, Велика Британія.

Карлос Алькарас — Томмі Пол — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Інша пара півфіналістів ще не сформувалася, її складуть переможці матчу Лоренцо Музетті (АТР 25) — Тейлор Фріц (АТР 12) й Алекс Де Мінор (АТР 9) — Новак Джокович (АТР 2).

Українки у змішаному розряді

Троє українок спробують свої сили у змішаному розряді. Мова про Даяну Ястремську й сестер Надію та Людмилу Кіченок.

Даяна Ястремська в парі з австралійцем Максом П’юрселлом поступилась американцеві Натаніелю Леммонсу та японці Ені Шибахарі й завершила виступи на Вімблдоні.

Даяна Ястремська / Макс П’юрселл — Натаніель Леммонс / Ена Шибахара — 1:6, 2:6.

А от Людмила Кіченок у дуеті з Мате Павичем вдало розпочала захист чемпіонського титулу. Українсько-хорватська пара у двох сетах перемогла господарів змагань Емілі Апплтон і Чарльза Брума.

Фото: EPA/UPG Людмила Кіченок з України (праворуч) і Мате Павич з Хорватії під час матчу змішаного парного розряду на Вімблдоні, Велика Британія.

Людмила Кіченок / Мате Павич — Емілі Апплтон / Чарльз Брум — 7:6, 3:6, 8-10.

Наступними суперниками Кіченок і Павича стануть аргентинець Максімо Гонсалес і норвежка Ульрікке Ейкері.

Сестра Людмили, Надія Кіченок, невдало стартувала у змішаному розряді. З бельгійцем Сандером Жилем вона зазнала поразки від британців Джо Солсбері й Гізер Вотсон.

Джо Солсбері / Гізер Вотсон — Сандер Жиль / Надія Кіченок — 5:7, 6:3, 10:8.

Українки в парному розряді

Марта Костюк і румунка Єлена-Габріела Русе в боротьбі за чвертьфінал поступилися другим сіяним канадці Габріелі Дабровскі й австралійці Ерін Раутліфф.

Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе — Габріела Дабровскі / Ерін Раутліфф — 3:6, 1:6.

У чвертьфіналі будемо вболівати за два дуети — це Надія Кіченок й угорка Тімеа Бабош, а також Людмила Кіченок й Олена Остапенко.

Керолайн Доулхайд / Дезері Кравчик — Тімеа Бабош / Надія Кіченок (13:00).

Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд — Людмила Кіченок / Олена Остапенко (17:30).