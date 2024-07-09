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Перший півфінал Євро-2024: Іспанія гратиме проти Франції

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перший півфінал Євро-2024: Іспанія гратиме проти Франції
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 9 липня, відбудеться матч 1/2 фіналу Євро-2024 між національними збірними Іспанії та Франції. 

Гра відбудеться на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Орієнтовні склади команд: 

  • Іспанія: Сімон – Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья – Ольмо, Родрі, Руїс – Ямал, Мората, Н. Вільямс
  • Франція: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Т. Ернандес – Канте, Чуамені, Камавінга, Грізманн – Коло Муані, Мбаппе

Іспанія пробилася до плей-оф чемпіонату  Європи з 1 місця у групі B. Збірна переграла Хорватію, Італію та Албанію, в 1/8 фіналу розгромила Грузію 4:1, а в чвертьфіналі - здолала Німеччину за підсумками овертаймів – 2:1.

Франція розташувалася на другому рядку групи D із 5 пунктами. На груповому етапі французи здолали Австрію, а з Нідерландами та Польщею зіграли внічию. На старті плей-оф підопічні Дідьє Дешама розібралися з Бельгією 1:0, а в 1/4 фіналу в серії пенальті пройшли Португалію (0:0 у основний час, 5:3 у серії).

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet віддають перевагу Іспанії. На перемогу піренейців коефіцієнт склав 2,84. Тим часом на перемогу команди Дідьє Дешама можна поставити з коефіцієнтом 2,92.

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