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Євро-2024: Нідерланди здійснили камбек та перемогли Туреччину у чвертьфіналі

Нідерландці поступалися до 70-ї хвилини поєдинку.

Євро-2024: Нідерланди здійснили камбек та перемогли Туреччину у чвертьфіналі
Фото: EPA/UPG

Збірна Нідерландів здолала Туреччину (2:1) у чвертьфіналі Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 35 хвилині турок Арда Гюлер навісив на Самета Акайдина, який головою переправив м’яч у ворота.

Самет Акайдин (по центру) з Туреччини головою забиває перший гол у ворота голкіпера Барта Вербрюггена з Нідерландів під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Нідерландами та Туреччиною в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Самет Акайдин (по центру) з Туреччини головою забиває перший гол у ворота голкіпера Барта Вербрюггена з Нідерландів під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Нідерландами та Туреччиною в Берліні, Німеччина.

Воут Вегхорст з Нідерландів проти воротаря Мерта Гунока з Туреччини під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Нідерландами та Туреччиною в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Воут Вегхорст з Нідерландів проти воротаря Мерта Гунока з Туреччини під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Нідерландами та Туреччиною в Берліні, Німеччина.

У другому таймі Мемфіс Депай на 70-й подав з кутового. На подачу першим відгукнувся Стефан де Врей та зрівняв рахунок у грі. За 6 хвилин Дензел Дюмфріс прострілив до штрафного майданчика на Коді Гакпо, який низом пробив у ворота.

Стефан де Врей з Нідерландів (третій праворуч) зрівнює рахунок під час чвертьфінального матчу УЄФА ЄВРО-2024 між Нідерландами та Туреччиною в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Стефан де Врей з Нідерландів (третій праворуч) зрівнює рахунок під час чвертьфінального матчу УЄФА ЄВРО-2024 між Нідерландами та Туреччиною в Берліні, Німеччина.

Коді Гакпо з Нідерландів забиває другий гол під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Нідерландами та Туреччиною в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Коді Гакпо з Нідерландів забиває другий гол під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Нідерландами та Туреччиною в Берліні, Німеччина.

У півфіналі Євро-2024 підопічні Рональда Кумана зустрінуться з Англією.

Нагадаємо, в іншому матчі чвертьфіналу збірна Англії по пенальті здолала Швейцарію (5:3).   

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