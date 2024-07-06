Євро-2024: Нідерланди здійснили камбек та перемогли Туреччину у чвертьфіналі

Збірна Нідерландів здолала Туреччину (2:1) у чвертьфіналі Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 35 хвилині турок Арда Гюлер навісив на Самета Акайдина, який головою переправив м’яч у ворота.

Фото: EPA/UPG Самет Акайдин (по центру) з Туреччини головою забиває перший гол у ворота голкіпера Барта Вербрюггена з Нідерландів під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Нідерландами та Туреччиною в Берліні, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Воут Вегхорст з Нідерландів проти воротаря Мерта Гунока з Туреччини під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Нідерландами та Туреччиною в Берліні, Німеччина.

У другому таймі Мемфіс Депай на 70-й подав з кутового. На подачу першим відгукнувся Стефан де Врей та зрівняв рахунок у грі. За 6 хвилин Дензел Дюмфріс прострілив до штрафного майданчика на Коді Гакпо, який низом пробив у ворота.

Фото: EPA/UPG Стефан де Врей з Нідерландів (третій праворуч) зрівнює рахунок під час чвертьфінального матчу УЄФА ЄВРО-2024 між Нідерландами та Туреччиною в Берліні, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Коді Гакпо з Нідерландів забиває другий гол під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Нідерландами та Туреччиною в Берліні, Німеччина.

У півфіналі Євро-2024 підопічні Рональда Кумана зустрінуться з Англією.

Нагадаємо, в іншому матчі чвертьфіналу збірна Англії по пенальті здолала Швейцарію (5:3).