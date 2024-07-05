Турецького футболіста дискваліфікували за неспортивний жест

УЄФА дискваліфікувала гравця збірної Туреччини з Футболу Меріха Демірала “за використання спортивних подій для проявів неспортивного характеру”.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

УЄФА вказала, що футболіст порушив “загальні принципи поведінки” та “основні правила гідної поведінки”. Крім того, він “знеславив футбол як спорт”.

Таким чином, Демірал не братиме участі у матчі проти Нідерландів, який пройде в суботу, а також у півфіналі Євро-2024, якщо збірна Туреччини туди потрапить.

Меріх Демірал після матчу із Австрією у 1/8 фіналу Євро-2024 показав “знак вовка” - історичний символ турків, що також використовується представниками ультраправої організації “Сірі вовки”, забороненої в деяких країнах Європи.