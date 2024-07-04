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Вімблдон: Костюк здійснила камбек у матчі з Севілл та пройшла до третього кола

Українка поступалася після першого сету.

Вімблдон: Костюк здійснила камбек у матчі з Севілл та пройшла до третього кола
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк здолала австралійку Дарію Севілл (4:6, 7:6, 6:4) у другому колі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.

Матч українки тривав понад три години. Упродовж гри Костюк виконала 4 подачі навиліт та допустила 15 подвійних помилок. 

Тенісистки до Вімблдону двічі зустрічалися між собою. Марта мала в активі одну перемогу. 

У третьому колі грендслему Костюк змагатиметься з представницею США Медісон Кіз.

Нагадаємо, окрім Марти, сьогодні свої матчі другого кола також зіграють Еліна Світоліна та Дарія Снігур. Перша протистоятиме німкені Юле Німаєр, а друга – латвійці Олені Остапенко.

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