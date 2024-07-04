Вімблдон: Костюк здійснила камбек у матчі з Севілл та пройшла до третього кола

Українська тенісистка Марта Костюк здолала австралійку Дарію Севілл (4:6, 7:6, 6:4) у другому колі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.

Матч українки тривав понад три години. Упродовж гри Костюк виконала 4 подачі навиліт та допустила 15 подвійних помилок.

Тенісистки до Вімблдону двічі зустрічалися між собою. Марта мала в активі одну перемогу.

У третьому колі грендслему Костюк змагатиметься з представницею США Медісон Кіз.

Нагадаємо, окрім Марти, сьогодні свої матчі другого кола також зіграють Еліна Світоліна та Дарія Снігур. Перша протистоятиме німкені Юле Німаєр, а друга – латвійці Олені Остапенко.