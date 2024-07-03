Перемоги Костюк і компанії, поразка чемпіонки: огляд першого кола Вімблдону

Одразу десять українських тенісисток стартували в основній частині Вімблдону. До другого кола точно пройшли чотири. Хто з українок продовжить боротьбу за перемогу на трав’яному мейджорі, чому скандальні білоруски точно не виграють цьогоріч і як справи в чинної чемпіонки одиночного розряду серед жінок — далі в матеріалі.

Мінус три українки на Вімблдоні

Одразу три українки зазнали поразок на старті змагань: Ангеліна Калініна, Леся Цуренко й Катерина Байндль.

Першою з українок залишила змагання наддосвідчена Леся Цуренко. Ще до початку турніру вона пропустила понад місяць через травму. Надії на те, що зможе повністю відновитися, розвіялись у матчі проти Варвари Грачової. Матч тривав трохи більше ніж годину, протягом якої Леся, як завжди, наполегливо боролася, проте поступилась. Для Цуренко це був 12-й старт в основній сітці Вімблдону й перша за п’ять років поразка в першому колі змагань.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Леся Цуренко під час матчу на Вімблдоні.

Неочікувано для всіх фанів завершила виступи на турнірі й Ангеліна Калініна. Українка, на яку покладали великі надії, не здолала нейтральну Еліну Аванесян. Цьогоріч статистика Калініної на грендслемах максимально невтішна — жодного виграного матчу на трьох турнірах із чотирьох. Четвертий — US Open — відбудеться в серпні. Саме там українка мала б реабілітуватися.

Ангеліна Калініна — Еліна Аванесян — 2:6, 3:6.

Не вдалося пробитися до другого кола Вімблдону й Катерині Байндль. Українка в першому матчі трав’яного мейджора поступилася німкені Лаурі Зігемунд. Матч Катерини й Лаури зупиняли через дощ, утім це не допомогло Байндль зібратися з думками й переломити перебіг поєдинку. Українка вшосте взяла участь в основі Вімблдону й так само вшосте програла вже в першому колі.

Катерина Байндль — Лаура Зігемунд — 4:6, 1:6.

Вдалі старти

У другому колі Вімблдону ми вже точно побачимо Дарію Снігур, Юлію Стародубцеву, Даяну Ястремську та Марту Костюк.

Снігур і Стародубцева, до слова, здобули дебютні перемоги в основі цього турніру. Перша декласувала Осеан Доден з Франції, а друга була кращою за бельгійку Елісон Ван Ейтванк.

Фото: Арата Ямоака/ФТУ Дарія Снігур під час матчу першого раунду Вімблдону проти Осеан Доден.

Юлія Стародубцева — Елісон Ван Ейтванк — 6:4, 6:3.

У другому колі Снігур протистоятиме 14-й ракетці світу, латвійці Олені Остапенко, а Стародубцева позмагається з австралійкою Лулу Радовчич.

Виступи на Вімблдоні також продовжить Даяна Ястремська. Одеситка в першому колі здолала Надію Подороску з Аргентини. Для Даяни ця перемога стала першою на британському мейджорі з 2019 року — тоді вона дійшла до 1/8 фіналу змагань.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Даяна Ястремська під час поєдинку на Вімблдоні.

У наступному колі Ястремська протистоятиме кривдниці Цуренко, француженці Варварі Грачовій. Даяна вже знає смак перемоги над колишньою росіянкою, адже в січні здолала її у другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії.

Успішно стартувала на Вімблдоні й нинішня перша ракетка України Марта Костюк: розібралася з Ребеккою Шрамковою.

Марта Костюк — Ребекка Шрамкова — 6:3, 6:2.

У другому раунді змагань Марта зіграє з австралійкою Дар’єю Севілл. Тенісистки вже зустрічалися на корті 2018 року в рамках матчу Кубка Федерації. Тоді Костюк здолала Севілл.

Хто з українок ще не зіграв на Вімблдоні

Хоч два змагальні дні грендслему позаду, ще три українки не розпочали виступів. Поєдинок Еліни Світоліної з полькою Магдою Лінетт мав відбутися у вівторок, 2 липня, утім через негоду його перенесли на сьогодні. Матч Світоліна — Лінетт розпочнеться о 13:00 за Києвом.

Досі не стартували й сестри Кіченок. Матчі парного розряду розпочинаються сьогодні. У ньому також змагатимуться Марта Костюк, Ангеліна Калініна й Даяна Ястремська.

Найкта Бейнс / Амелія Раєцкі — Тімеа Бабош / Надія Кіченок (3 липня, 18:00)

Людмила Кіченок / Олена Остапенко — Дарія Севілл / Юе Юань (4 липня, 13:00)

Джуліана Олмос / Александра Панова — Марта Костюк / Єлена Габріела Русе (4 липня, 13:00)

Коко Гофф / Джесіка Пегула — Ангеліна Калініна / Даяна Ястремська (4 липня, 13:00)

Вімблдон без білорусок

Якщо торік представники Росії та Білорусі вимагали допустити їх до Вімблдону, то цьогоріч самі з нього знялися. Збіг? Не думаємо.

Перша «сумна» новина надійшла від третьої ракетки світу, скандальної білоруски Арини Сабаленко. Ще зранку вона провела тренування, а вже в обід заявила, що знімається з турніру. Причина — травма плеча.

Добру традицію підтримала ще одна білоруска Вікторія Азаренко. Як не дивно, 16-та ракетка світу заявила теж про травму плеча. Білоруски вирішили поїхати додому, залишивши місцевих уболівальників без притаманного для цих тенісисток матюччя на корті.

Новій чемпіонці Вімблдону бути

Не обійшлося без сенсацій безпосередньо на корті. Чинна чемпіонка Вімблдону чешка Маркета Вондроушова зазнала поразки на старті змагань. Її кривдницею стала іспанка Джессіка Бузас Манейро.

Фото: EPA/UPG Маркета Вондроушова з Чехії під час матчу 1-го раунду серед жінок проти Джесіки Бузас Манейро з Іспанії на Вімблдоні, Велика Британія.

Ситуація з Вондроушовою не виняткова. Те саме спіткало 30 років тому Штеффі Граф: легендарна німкеня поступилась американці Лорі Майкнейл. До речі, Лора на куражі дійшла до півфіналу того розіграшу.

Тим часом перша ракетка світу полька Іга Швьонтек прогнозовано здолала Софію Кенін, а друга в рейтингу WTA американка Коко Гофф переграла землячку Керолайн Доулхайд.

Іга Швьонтек — Софія Кенін — 6:3, 6:4.

Керолайн Доулхайд — Коко Гофф — 1:6, 2:6.