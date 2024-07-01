Українка Ястремська стартувала на Вімблдоні з перемоги, Цуренко поступилася

Нагадаємо, десять українських тенісисток кваліфікувалися до основної сітки Вімблдону . Турнір розпочався 1 липня.

У другому колі Вімблдону Даяна Ястремська зустрінеться з Варварою Грачовою.

Українка впоралася з суперницею за 1 годину і 36 хвилин. Упродовж поєдинку Даяна допустилася 4 подвійних помилок та виконала 4 подачі навиліт.

Українська тенісистка Даяна Ястремська здолала аргентинку Надію Подороску (6:1, 7:6) у першому колі Вімблдону , повідомили на офіційному сайті змагань .

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