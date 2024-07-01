Українка Ястремська стартувала на Вімблдоні з перемоги, Цуренко поступилася

Українська тенісистка Даяна Ястремська здолала аргентинку Надію Подороску (6:1, 7:6) у першому колі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.
Українка впоралася з суперницею за 1 годину і 36 хвилин. Упродовж поєдинку Даяна допустилася 4 подвійних помилок та виконала 4 подачі навиліт.
Тенісистки вперше зустрілися на тенісному корті.
В іншому матчі Леся Цуренко поступилася Варварі Грачовій (3:6, 1:6).
Протягом години гри українка зробила 4 подвійні помилки.
У другому колі Вімблдону Даяна Ястремська зустрінеться з Варварою Грачовою.
Нагадаємо, десять українських тенісисток кваліфікувалися до основної сітки Вімблдону. Турнір розпочався 1 липня.