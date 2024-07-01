«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
ГоловнаСпорт

Українка Ястремська стартувала на Вімблдоні з перемоги, Цуренко поступилася

У першому колі Даяна здолала представницю Аргентини, а Леся програла нейтральній тенісистці.

Українка Ястремська стартувала на Вімблдоні з перемоги, Цуренко поступилася
Даяна Ястремська грає на Вімблдоні.
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Даяна Ястремська здолала аргентинку Надію Подороску (6:1, 7:6) у першому колі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.

Українка впоралася з суперницею за 1 годину і 36 хвилин. Упродовж поєдинку Даяна допустилася 4 подвійних помилок та виконала 4 подачі навиліт.

Тенісистки вперше зустрілися на тенісному корті.

В іншому матчі Леся Цуренко поступилася Варварі Грачовій (3:6, 1:6).

Протягом години гри українка зробила 4 подвійні помилки.

У другому колі Вімблдону Даяна Ястремська зустрінеться з Варварою Грачовою.

Нагадаємо, десять українських тенісисток кваліфікувалися до основної сітки Вімблдону. Турнір розпочався 1 липня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies