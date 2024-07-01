Фантастична десятка: українки на Вімблдоні

Цього року Україна матиме рекордне представництво на Вімблдоні . Загалом десять українських тенісисток поборються за головний приз турніру: вісім українок в одиночному розряді, двоє — у парному, ще троє поєднають виступи. У якому настрої та яких кондиціях вони підходять до головного грендслему в тенісі — далі в матеріалі.

Розпочнемо з одиночного розряду: в основній сітці зіграють одразу вісім українських тенісисток.

Сіяними розпочнуть турнір Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, несіяними — Леся Цуренко, Ангеліна Калініна й Катерина Байндль. Ще двоє тенісисток пробилися через кваліфікацію — це Юлія Стародубцева та Дарія Снігур. Тож розберемо кожну по черзі.

Фото: EPA/UPG Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті, Німеччина, 21 квітня 2024 р. Марта Костюк під час фінального матчу проти Олени Рибакіної з Казахстану на турніріу Штутгарті, Німеччина, 21 квітня 2024 р.

Марта Костюк

Перша ракетка України свій шлях на Вімблдоні розпочне з поєдинку проти представниці Словаччини Ребекки Шрамкової (WTA № 103). Це буде їхня друга очна зустріч, у першій перемогла Шрамкова.

Костюк, яка займає 18-те місце в рейтингу WTA, зараз переживає не кращий період у кар’єрі: у другому колі Ролан Гаррос поступилася хорватці Доні Векич, на старті турніру в Ноттінгемі не змогла здолати Дарію Снігур і, врешті, програла в першому матчі змагань у Берліні нейтральній Дар’ї Касаткіній. Тож Вімблдон — можливість реабілітуватися після невпевнених виступів протягом сезону.

Найкращий Вімблдон Костюк припадає, до речі, на 2023 рік. Тоді українка пробилася до третього раунду змагань.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час півфінального матчу жіночого одиночного розряду проти Маркети Вондроушової з Чехії на Вімблдоні, Великобританія, 13 липня 2023 р.

Еліна Світоліна

Для прими українського тенісу, яка наразі 21-ша в рейтингу WTA, цьогорічний розіграш стане дев'ятим в основі грендслему.

На Вімблдоні-2024 Світоліна стартує в матчі проти представниці Польщі Магди Лінетт (WTA № 46). Тенісистки тричі зустрічалися на різних турнірах, рахунок особистих поєдинків — 2:1 на користь Еліни.

Вімблдон доволі успішний для Світоліної: вона двічі виходила тут у півфінал. До речі, вдруге — минулого року.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська проти нейтральної Арини Сабаленко під час жіночого одиночного матчу на Відкритому чемпіонаті Італії з тенісу в Римі, 12 травня 2024 р.

Даяна Ястремська

24-річна Ястремська цьогоріч розпочне Вімблдон з основної сітки змагань. У першому раунді на неї чекає протистояння з 65-ю ракеткою світу, аргентинкою Надією Подороскою. Це буде дебютна очна гра між Ястремською та Подороскою.

Для Даяни цьогорічний розіграш Вімблдону третій у кар’єрі. Найкращим результатом залишається вихід до 1/8 фіналу у 2019-му.

Ястремська розпочала цей сезон із сенсації на Australian Open, адже там вона дійшла до півфіналу. Утім на цьому успіх закінчився: далі протягом сезону українка стабільно грала по два матчі на турнірі, після чого закінчувала виступи.

Фото: EPA/UPG Леся Цуренко під час жіночого одиночного матчу проти Донни Векич з Хорватії на Відкритому чемпіонаті Італії з тенісу в Римі, 8 травня 2024 р.

Леся Цуренко

Одна з найдосвідченіших українських тенісисток розпочне Вімблдон-2024 з матчу проти колишньої росіянки, а нині представниці Франції Варвари Грачової (WTA № 68). Спортсменки двічі грали між собою, здобувши по перемозі.

До речі, перемога над Грачовою дозволить Лесі виступити у другому колі змагань, де на неї може чекати інша українка Даяна Ястремська. Аби ми побачили українське протистояння, Даяна мусить обіграти Подороску, а Леся — Грачову.

Загалом для 35-річної Цуренко цей Вімблдон уже 11-й. Найкращий результат, до речі, припадає на 2023 рік — тоді вона дійшла до четвертого раунду.

Попри колосальний досвід, Леся постійно страждає від травм. Саме вони заважають українці з бійцівським характером демонструвати найкращу гру. На жаль, проблеми зі здоров’ям не зникли, Цуренко не виходила на корт понад місяць. Востаннє виступала на Ролан Гаррос, у якому не змогла дограти перший матч через травму. На трав’яному покритті українка цього сезону ще не виступала.

Фото: EPA/UPG Ангеліна Калініна проти Марії Саккарі з Греції під час жіночого одиночного матчу на Відкритому чемпіонаті Італії з тенісу в Римі, 12 травня 2024 р.

Ангеліна Калініна

Калініна втретє зіграє в основі трав’яного мейджору. У першому колі українка буде протистояти нейтральній Еліні Аванесян (WTA № 81). Цей матч стане першим очним протистоянням тенісисток.

На попередніх розіграшах Вімблдону українка грала стабільно — залишала його на стадії 1/32 фіналу.

Попри невтішну статистику, надії, що результат покращає, додає той факт, що в останніх шести матчах Каліна поступилася лише двічі. Крім того, поразки були в матчах з іменитими суперницями: Путінцевій програла в Бірмінгемі, Кіз — в Істборні.

Фото: EPA/UPG WTA Grand Prix Hungarian у Будапешті, 22 липня 2023 р. Катерина Байндль грає проти Фанні Столлар з Угорщини у чвертьфіналі тенісного турніруу Будапешті, 22 липня 2023 р.

Катерина Байндль

Для участі у Вімблдоні Байндль скористалася захищеним рейтингом. У першому раунді на неї чекатиме німкеня Лаура Зігемунд, яка зараз займає 73-тє місце у світовому рейтингу. Ця суперниця знайома Катерині, і статистика невтішна: п’ять поєдинків — Байндль виграла лише один.

Загалом для Катерини це буде шостий розіграш Вімблдону. Ще одна погана новина: Байндль жодного разу не вигравала свій стартовий матч на цьому турнірі.

Зараз українка займає 175-ту рейтингову позицію, однак ще рік тому входила в першу сотню. У цьому сезоні ми звикли бачити Байндль передусім на турнірах ITF.

Фото: EPA/UPG Юлія Стародубцева проти Онс Жабер з Тунісу в матчі першого раунду Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року в Мельбурн Парк, 15 січня 2024 р.

Юлія Стародубцева

Наш джокер цього сезону — 24-річна Юлія Стародубцева. Українка стабільно долає кваліфікацію на грендслемах.

Так сталось і на Вімблдоні: з першої спроби подолала кваліфікацію, обігравши Бондар, Тіхонову й Інгліс. У першому матчі основної сітки позмагається з Алісон ван Ейтванк, яка представляє Бельгію (WTA № 252).

Фото: EPA/UPG Australian Open у Мельбурні, 25 січня 2019 р. Дарія Снігур проти Клари Тосон з Данії під час півфінального матчу одиночного розряду серед юніорок на турнірі Великого шлемуу Мельбурні, 25 січня 2019 р.

Дарія Снігур

Ще одна українка, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, — це Дарія Снігур.

На шляху до основи вона перемогла Тайхманн, Завацьку й Сонмез. У першому турі основного розіграшу на неї чекатиме Осеан Доден з Франції (WTA № 80).

До речі, Дарія вперше зіграє в основі дорослого Вімблдону — три інші спроби пробитися до основної стадії були невдалими. Трав’яне покриття щасливе для українки, як, зокрема, й сам Вімблдон, адже у 2019 році саме Снігур стала чемпіонкою юніорського розіграшу змагань.

Парний розряд

Тут Україну представлять чотири спортсменки, серед яких і чинна чемпіонка змагань.

Фото: EPA/UPG Олена Остапенко (праворуч) з Латвії та Людмила Кіченок (ліворуч) з України під час півфінального матчу жіночого парного розряду проти Катерини Сінякової та Барбори Крейчікової з Чехії на Вімблдоні, Великобританія, 8 липня 2022 р.

Людмила Кіченок й Олена Остапенко

Звісно, фавориткою серед українок є Людмила Кіченок, яка минулого року стала чемпіонкою цих змагань у змішаних дуетах.

Фото: EPA/UPG Людмила Кіченок (праворуч) і Мате Павич з Хорватії емоційно реагують у матчі проти Іфань Сю з Китаю та Йорана Влігена з Бельгії, фінал змішаного парного розряду на Вімблдоні, Великобританія, 13 липня 2023 р.

Цього сезону Кіченок знову гратиме з Мато Павичем — українка й хорват захищатимуть чемпіонський титул. Однак цей дует не буде для Людмили основним на турнірі. Про це українська тенісистка повідомила в розмові з LB.ua.

Акцент Людмили буде саме на виступі з латвійкою Оленою Остапенко. У першому раунді Кіченок й Остапенко, посіяні під 9-м номером, протистоятимуть австралійсько-китайському тандему Дар'я Севілл — Юань Юе.

Упевненості дівчатам додає нещодавня перемога на трав'яному турнірі серії WTA 500 у британському Істборні. До речі, для дуету Кіченок й Остапенко це вже четвертий спільний титул, тому, можливо, Вімблдон стане п’ятим, ювілейним.

Фото: EPA/UPG Надія Кіченок у матчі 1-го раунду Світової групи Кубка Федерації між Австралією та Україною в Канберрському тенісному центрі, 11 лютого 2018 р.

Надія Кіченок і Тімеа Бабош

Не так успішно, як Людмила, на тенісних кортах виступає її близнючка Надія. Вімблдон для Надії Кіченок, мабуть, буде етапом підготовки до Олімпіади. Там сестри виступлять разом.

На Вімблдоні Надія зіграє в дуеті з Тімеа Бабош, яка представляє Угорщину. Кіченок і Бабош уже боролися разом, щоправда, ще в жовтні 2023 року. Цього сезону Вімблдон Надія та Тімеа розпочнуть з матчу проти британок Наїкти Бейнс й Амелії Раєцкі.

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська

Ця українська пара теж готується виступити разом на Олімпійських іграх у Парижі, тож з березня стабільно бере участь у турнірах.

Найбільший успіх Калініної та Ястремської в дуеті — чвертьфінал змагань WTA у Маямі. На Вімблдоні український дует у першому колі протистоятиме 11-му номеру посіву зі США Коко Гауфф — Джессіка Пегула.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк виконує удар у відповідь під час чвертьфінального матчу проти Коко Гауф зі США в 10-й день Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року в Мельбурн-Парку, 23 січня 2024 р.

Марта Костюк й Єлена-Габріела Русе

Українсько-румунський дует довів профпридатність на Ролан Гаррос. Тоді Костюк і Русе дійшли до півфіналу парного турніру. Тож другий спільний грендслем для Костюк і Русе може бути не менш вдалим.

Свій шлях на Вімблдоні Марта і Єлена-Габріела розпочнуть з матчу проти мексиканки Джуліани Олмос і нейтральної Олександри Панової.

Фото: EPA/UPG Уболівальниця з українським прапором під час матчу Еліни Світоліної проти нейтральної Вікторії Азаренко в матчі 4-го раунду жіночого одиночного розряду на Вімблдоні, Великобританія, 9 липня 2023 р.

За виступами українок на Вімблдоні стежте на LB.ua.