Особливості Вімблдону: біла форма, полуниця, королівська родина й трояндова вода

Хоч Вімблдон лише один з чотирьох грендслемів, саме до цього трав’яного мейджору завжди прикуто найбільше уваги. Усе через його традиції, які роблять турнір особливим культурним феноменом. Про магію Вімблдону крізь роки — у матеріалі.

Історія Вімблдону

Вімблдон єдиний з чотирьох грендслемів проходить на трав’яному покритті. Чемпіонат уперше провели під егідою Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету 1877 року на кортах поруч з Ворпл-роуд у передмісті Лондона — Вімблдоні. Звідси й назва найстарішого мейджору. Цікаво, що перший турнір організували з благородною метою — щоб зібрати кошти на ремонт газонокосарки для гравців у крокет.

Матчі проходили лише в індивідуальних чоловічих розрядах. Приз переможцеві становив 12 гіней і срібний кубок від спортивного журналу The Field. Його з-поміж 22 учасників виборов Спенсер Гор, який у фіналі здолав Вільяма Маршалла у трьох сетах — 6:1, 6:2, 6:4.

Нагороди за перемогу на турнірі

Головний приз жіночого турніру має назву «блюдо Роузвотер». Роузвотер (англ. rosewater) — це трояндова вода, данина англійській традиції мити нею руки після їди. Кожна чемпіонка Вімблдону отримує 35-сантиметрову репліку. У центрі блюда зображена Софросюне — уособлення поміркованості, мудрості й моральної чистоти.

Фото: EPA/UPG Жіноча й чоловіча нагороди переможців Вімблдону.

У чоловіків трофеєм є кубок з позолоченого срібла, верхівка котрого прикрашена ананасом. Вважають, що в 17–18 століттях отримати цей екзотичний фрукт було великою честю в аристократичних колах, адже у Велику Британію його завозили з-за кордону.

Імена переможців гравіюють безпосередньо на кубку. Цікаво, що у 2008 році місце для гравіювання закінчилось, тож до трофея припасували цоколь.

Особливості кортів Вімблдону

Покриття кортів Вімблдону на 100 відсотків з райграсу — дуже дорогого, передусім в обслуговуванні. Висота трави не повинна перевищувати 8 міліметрів.

На Вімблдонському турнірі відсутнє штучне освітлення, тому всі ігри зупиняють, щойно темніє, і переносять на наступний день.

Фото: EPA/UPG Центральний корт Вімблдону.

Винятком є лише центральний критий стадіон і корт № 1. Головний корт (центральний) відкрили 1922 року. Він уміщує 15 000 глядачів. У 2009 році організатори встановили розсувний дах, який зараз використовують, якщо починається дощ чи западає надмірна спека. Гру зупиняють на 10 хвилин, аби розсунути / засунути дах. У південному кінці трибун розташована королівська ложа, з якої члени монаршої родини та їхні гості спостерігають за матчами. Центральний корт приймає глядачів на фінали й півфінали, на центральні матчі інших стадій за участю кращих гравців.

Фото: EPA/UPG Корт № 1 на Вімблдоні.

Корт № 1 є другим найважливішим. Це окрема арена, трибуни якої вміщують 12 300 глядачів. У 2019-му тут також установили розсувний дах і штучне освітлення. До речі, про саму гру на кортах. Зазвичай на Вімблдоні не грають у неділю, адже це вихідний. Такої практики немає на жодному турнірі у світі. Винятком можуть бути хіба що скасовані через негоду матчі.

Total white на турнірі

Ще одна особливість Вімблдону — дрес-код тенісистів. Гравці турніру, яких на Вімблдоні називають містерами, повинні виходити на поле тільки в білій формі. Навіть на тренуваннях. Що цікаво, виробники зобов’язані за 90 днів до початку змагань подати на узгодження організаторам дизайн ігрової форми учасників.

Фото: EPA/UPG Колишній український тенісист Сергій Стаховський під час виступу на Вімблдоні, 2017 рік.

Чому саме білий колір? Усе дуже просто: ще з давніх часів теніс називали видом спорту для аристократів. Тож аби приховати плями від поту на одязі, організатори обрали для гравців саме білосніжну форму. До речі, у 2022 році українська тенісистка Леся Цуренко порушила дрес-код, точніше зробила деякі зміни. Організатори дозволили їй грати із синьо-жовтою стрічкою на футболці. З нею 33-річна тенісистка вийшла на дербі проти Ангеліни Калініної. Щодо дітей, які носять м’ячики, і суддів, то з 2006 року їхні костюми мають кольори морської хвилі й вершків (від американського дизайнера Ральфа Лорена).

Головна страва Вімблдону

Так-так, ви не помилилися, на Вімблдоні є своя страва, історія якої бере початок від заснування турніру. Мова про полуницю з вершками. Уперше цю страву подали під час розіграшу турніру 1877 року, коли на ньому було лише 200 осіб.

Фото: EPA/UPG Уболівальник куштує полуницю з вершками під час матчу на Вімблдоні.

Ціна десерту залишається незмінною з 2010 року і становить два з половиною фунти. Середня порція — 10 полуниць, залитих вершками. Полуницю вирощують спеціально для турніру у графстві Кент. Її постачає Hugh Lowe Farms. Ягода повинна відповідати вимогам класу 1, тобто бути бездоганною, красивою та смачною. Як зазначають організатори, за два тижні турніру вболівальники з’їдають понад 38 тонн полуниці.

Фото: EPA/UPG Коктейль "Піммс".

Окрім полуниці, на турнірі також з'їдають пів тонни малини й випивають близько 300 тисяч склянок коктейлю «Піммс» на основі англійського лікеру з льодом і лимонадом. Популярним напоєм на турнірі також є шампанське, хоч воно не таке традиційне, як «Піммс». Вартість келиха шампанського на турнірі — вісім євро.

Реклама на Вімблдоні

Вімблдон — єдиний турнір, на кортах якого немає і не буде рекламних білбордів. «Ми проводимо тенісний турнір, а не подію. Успіху досягли саме тому, що в нас немає вивісок на центральному корті. Це підсилює унікальність турніру й приваблює таких партнерів, як Rolex, які поділяють наше бачення й готові фігурувати лише як годинник на центральному корті. Slazenger працює з нами з 1902 року, і це найдовше спонсорське партнерство у спорті. Ми просуваємо й захищаємо бренд "Вімблдон" і наш логотип — це єдине, що ми хочемо бачити», — пояснив Філіп Брук, голова Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету.

Фото: EPA/UPG Логотип Вімблдону.

Тож відмовляючись від реклами на кортах, організатори акцентують, що фокус повинен бути на гравцях. У центрі Вімблдону — тенісисти й спорт, а не гроші.

Призові на Вімблдоні-2024

Цьогоріч організатори Вімблдону оголосили про рекордні призові. Гонорарний фонд турніру зріс на 11,9 % порівняно з торішнім, а загальні призові сягнули 50 млн фунтів (59,2 мільйона євро). Чемпіон і чемпіонка змагань в одиночному розряді зароблять по 2,7 млн фунтів, фіналісти ж здобудуть по 1,4 млн фунтів.

Фото: EPA/UPG Тенісні м'ячі для ігор на Вімблдоні.

Призові Вімблдону-2024 в одиночному розряді:

перше коло — 60 тисяч фунтів;

друге коло — 93 тисячі;

третє коло — 143 тисячі;

четверте коло — 226 тисяч;

1/4 фіналу — 375 тисяч;

1/2 фіналу — 715 тисяч;

фінал — 1,4 млн;

титул — 2,7 млн.

Шестеро українських тенісисток уже гарантовано зароблять по 60 тисяч. До першого раунду основи трав'яного мейджору путівки отримали Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко й Катерина Байндль.

Початок Вімблдону-2024 — 1 липня. За перебігом турніру ви можете слідкувати на LB.ua.