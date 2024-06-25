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Євро-2024: Австрія створила сенсацію, випередивши Нідерланди та Францію у групі D після трьох турів

Австрійці вибороли перемогу над нідерландцями.

Євро-2024: Австрія створила сенсацію, випередивши Нідерланди та Францію у групі D після трьох турів
Фото: EPA/UPG

Збірна Австрії перемогла Нідерланди (3:2) у третьому тру групи D Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 6 хвилині форвард нідерландців Мален намагався у підкаті перервати пас австрійця Прасса у власному штрафному майданчику та зрізав м’яч у свої ворота. 

Донієлл Мален (праворуч) з Нідерландів реагує після того, як забив автогол під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні.
Фото: EPA/UPG
Донієлл Мален (праворуч) з Нідерландів реагує після того, як забив автогол під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні.
Воротар Барт Вербрюгген (ліворуч) з Нідерландів, Романо Шмід (по центру) з Австрії та Натан Аке з Нідерландів під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Воротар Барт Вербрюгген (ліворуч) з Нідерландів, Романо Шмід (по центру) з Австрії та Натан Аке з Нідерландів під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні, Німеччина.
Коді Гакпо (внизу) з Нідерландів забиває гол під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Коді Гакпо (внизу) з Нідерландів забиває гол під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні, Німеччина.
Стефан де Врей (праворуч) з Нідерландів відбиває головою удар Романо Шміда (вгорі) з Австрії у сітку під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Стефан де Врей (праворуч) з Нідерландів відбиває головою удар Романо Шміда (вгорі) з Австрії у сітку під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні, Німеччина.
Мемфіс Депай з Нідерландів забиває гол під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Мемфіс Депай з Нідерландів забиває гол під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні, Німеччина.
Марсель Забітцер (ліворуч) з Австрії забиває третій гол своєї команди під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Марсель Забітцер (ліворуч) з Австрії забиває третій гол своєї команди під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні, Німеччина.
Флоріан Гріліч (ліворуч) з Австрії та Тіджані Рейндерс з Нідерландів під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Флоріан Гріліч (ліворуч) з Австрії та Тіджані Рейндерс з Нідерландів під час матчу групи D Євро-2024 між Нідерландами та Австрією в Берліні, Німеччина.

У другому таймі Гакпо зрівняв рахунок: на 47-й нідерландець отримав пас біля воріт суперника, вийшов на ударну позицію та пробив у правий кут – 1:1. За 12 хвилин австрієць Шмід замкнув головою пас Грілліча, відправивши м’яч у ворота – 2:1. 

На 75-й Депай отримав м’яч після скидання Вегхорста та другим дотиком філігранно пробив у правий верхній кут воріт – 2:2. За 5 хвилин Забітцер відкрився під м’яч у штрафному майданчику Нідерландів, отримав пас та пробив верхом, встановивши фінальний рахунок матчу – 3:2.

У паралельному матчі збірна Франції поділила очки з Польщею (1:1). Обидві команди відзначилися з пенальті. 

Фото: EPA/UPG

У складі французів 11-метровий реалізував Кіліан Мбаппе (56 хвилина), у складі поляків – Роберт Левандовський (79).

За підсумками трьох турів групового етапу Австрія очолила групу D з 6 очками в активі. На другій сходинці розташувалися французи – 5 очок. На третьому місці фінішували Нідерланди – 4 очки. На дні турнірної таблиці опинилися поляки, набравши 1 пункт після 3 турів.

Євро-2024, група D
Фото: LB.ua
Євро-2024, група D

Нідерланди очолили рейтинг найкращих команд, які посіли треті місця, тому теж продовжать виступи на Євро у плей-оф.

Нагадаємо, завтра, 26 квітня, збірна України зіграє з Бельгією у третьому турі групового етапу Євро-2024. Як українцям вийти до плей-оф – в матеріалі LB.ua.

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