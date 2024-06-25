Євро-2024: Австрія створила сенсацію, випередивши Нідерланди та Францію у групі D після трьох турів

Збірна Австрії перемогла Нідерланди (3:2) у третьому тру групи D Євро-2024, повідомляє УЄФА.
На 6 хвилині форвард нідерландців Мален намагався у підкаті перервати пас австрійця Прасса у власному штрафному майданчику та зрізав м’яч у свої ворота.
У другому таймі Гакпо зрівняв рахунок: на 47-й нідерландець отримав пас біля воріт суперника, вийшов на ударну позицію та пробив у правий кут – 1:1. За 12 хвилин австрієць Шмід замкнув головою пас Грілліча, відправивши м’яч у ворота – 2:1.
На 75-й Депай отримав м’яч після скидання Вегхорста та другим дотиком філігранно пробив у правий верхній кут воріт – 2:2. За 5 хвилин Забітцер відкрився під м’яч у штрафному майданчику Нідерландів, отримав пас та пробив верхом, встановивши фінальний рахунок матчу – 3:2.
У паралельному матчі збірна Франції поділила очки з Польщею (1:1). Обидві команди відзначилися з пенальті.
У складі французів 11-метровий реалізував Кіліан Мбаппе (56 хвилина), у складі поляків – Роберт Левандовський (79).
За підсумками трьох турів групового етапу Австрія очолила групу D з 6 очками в активі. На другій сходинці розташувалися французи – 5 очок. На третьому місці фінішували Нідерланди – 4 очки. На дні турнірної таблиці опинилися поляки, набравши 1 пункт після 3 турів.
Нідерланди очолили рейтинг найкращих команд, які посіли треті місця, тому теж продовжать виступи на Євро у плей-оф.
Нагадаємо, завтра, 26 квітня, збірна України зіграє з Бельгією у третьому турі групового етапу Євро-2024. Як українцям вийти до плей-оф – в матеріалі LB.ua.