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Сербський президент Вучич прокоментував бійку на Євро-2024 за участі його сина

Данило Вучив перебував у кафе, на яке напали фанати німецького футбольного клубу "Шальке". 

Сербський президент Вучич прокоментував бійку на Євро-2024 за участі його сина
Фото: x.com/EuropeanPravda

Син сербського президента Александра Вучича минулого тижня потрапив в інцидент із бійкою на Євро-2024. Про це пише Європейська правда з посиланням на novosti.rs.

Данила Вучича помітили під час бійки футбольних фанатів у німецькому Гельзенкірхені.

За слова сербського президента, його старший син Данило перебував у кафе, на яке напали фанати німецького футбольного клубу "Шальке". Фанати почали кидати пляшки й стільці.

Він каже, що Данило та інші серби, які перебували в цьому кафе просто захищалися, і що йому нема в чому звинувачувати сина.

ЗМІ повідомляють, що на відеозаписах видно, як вболівальники б'ються перед рестораном у центрі Гельзенкірхена напередодні матчу між Англією та Сербією. На кадрах помітили 26-річного Данила Вучича.

Однак, перш ніж Вучич встиг вступити в бійку, його зупинили охоронці зі спецпідрозділу "Кобра" – підрозділу сербської військової поліції. Сім сербських уболівальників були взяті під варту. 

“Мені нема чого було соромитися, мені нема в чому було звинувачувати його (Данила, ‒ ред). Ці люди тільки захищалися”, ‒ сказав Вучич.

Він додав, що йому “цікаво”, чому німецька поліція зажадала арешту деяких сербських фанатів. “Цікавий підхід до вирішення завдань, дуже цікаво. Я не знаю, що робити, коли на тебе нападають стільцями і пляшками”, – сказав Вучич.

Президент додає, що образи на адресу його дітей є невід'ємною частиною його роботи, і заявив, що йому доводиться з цим миритися. “Я люблю і пишаюся своїм сином і не бачу в цьому жодної проблеми, і він нічим не соромить свого батька”, – заявив Вучич.

  • Минулого року Данила Вучича зупинили під час перебування в частково визнаному Косові й зобов’язали зняти футболку з "антикосовським написом".
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