Після 2024 року українці не зможуть продовжувати навчання на F-16 у Данії

Українці не зможуть продовжувати навчання на F-16 у Данії після 2024 року.

Про це повідомив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ritzau.

Річ у тім, що данська армія перейде на більш сучасні винищувачі F-35.

Поульсен сказав, що Данія "не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року" з огляду на те, що переходить на винищувачі F-35, а для них будуть використовувати авіабазу Скрюдструп. Нині тут проходять навчання українці.

За словами данського міністра, до кінця навчальної програми підготовку на F-16 усього пройдуть майже два десятки українських пілотів.

"Сьогодні українські пілоти також проходять підготовку в Румунії, але ще не ухвалене рішення, чи буде Данія долучатися до цього процесу, і якщо так, то яким чином", – сказав Поульсен.