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Після 2024 року українці не зможуть продовжувати навчання на F-16 у Данії

Данська армія перейде на більш сучасні винищувачі.

Після 2024 року українці не зможуть продовжувати навчання на F-16 у Данії
Троельс Лунд Поульсен
Фото: Troels Lund Poulsen Facebook

Українці не зможуть продовжувати навчання на F-16 у Данії після 2024 року.

Про це повідомив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ritzau.

Річ у тім, що данська армія перейде на більш сучасні винищувачі F-35.

Поульсен сказав, що Данія "не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року" з огляду на те, що переходить на винищувачі F-35, а для них будуть використовувати авіабазу Скрюдструп. Нині тут проходять навчання українці.

За словами данського міністра, до кінця навчальної програми підготовку на F-16 усього пройдуть майже два десятки українських пілотів.

"Сьогодні українські пілоти також проходять підготовку в Румунії, але ще не ухвалене рішення, чи буде Данія долучатися до цього процесу, і якщо так, то яким чином", – сказав Поульсен.

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