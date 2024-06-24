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ЗМІ: у Німеччині вважають Росію причетною до пожежі на заводі Берліна

Суди не прийняли записи розмов, які свідчили про причетність Росії. 

ЗМІ: у Німеччині вважають Росію причетною до пожежі на заводі Берліна
Фото: twitter.com/PolizeiMannheim

Російські диверсанти підпалили завод металу в Берліні, який належить виробнику оборонної продукції Diehl, аби зірвати поставки зброї та боєприпасів до України. Про це з посиланням на дані західних посадовців безпекових органів пише Wall Street Journal (уривки навело Politico).

Анонімні співробітники служб безпеки повідомили журналістам, що травневий ймовірний підпал може бути частиною російських диверсій. Офіційно німецька поліція повідомляла, що розслідування досі триває.

"На цьому етапі припускається, що технічний дефект був причиною пожежі", – говорили в поліції. 

Минулого тижня Томас Хьор, генеральний директор Diehl Metal Applications, сказав берлінському телерадіокомпанії RBB, що компанія зі страхування від пожеж дійшла такого ж висновку.

Але за даними WSJ, за пожежею стояли досвідчені професіонали. Росія все частіше вербує цивільних, переважно злочинців, через Telegram для здійснення таких атак, повідомив газеті представник служби безпеки. Ці люди отримують гроші в криптовалюті, і деякі можуть навіть не знати, що працюють на Росію, йдеться у звіті.

«Це схоже на економіку підробіток для диверсій і терору – злочинців набирають, як водіїв Uber, але ефект часто такий самий, як із використанням професіоналів", – цитує WSJ слова неназваного високопоставленого західного співробітника служби безпеки.

Німецький таблоїд Bild минулого тижня повідомив, що іноземна розвідка повідомила німецьким спецслужбам про конкретні ознаки причетності Росії до спалаху пожежі. Але перехоплені розмови, які надали докази причетності Росії, не були прийнятні в німецьких судах, цитує WSJ двох німецьких чиновників, що завадило владі чітко приписати атаку та висунути кримінальні звинувачення.

Пожежа спалахнула на початку травня і завдала, за даними компанії, збитків на десятки мільйонів євро. Понад 200 пожежників працювали на місці протягом кількох днів, щоб загасити вогонь, але технічне приміщення на другому поверсі будівлі заводу згоріло вщент, повідомляє RBB.

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