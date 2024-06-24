Біля Сеула у пожежі на заводі літієвих батарей загинуло щонайменше 16 осіб

Пожежа на акумуляторному заводі біля Сеула. 24 червня 2024 року

Пожежа на заводі з виробництва літієвих батарей у Хвасоні, неподалік Сеула, призвела до загибелі щонайменше 16 людей, пишуть Euronews.

Семеро людей отримали поранення і шість зникли безвісти, повідомили офіційні особи в понеділок.

Пожежа на заводі Aricell почалася близько 10:30 ранку за місцевим часом, вогонь майже повністю погасили до полудня.

У місцевій пожежній частині зазначили, що пожежа почалася, коли акумуляторні елементи вибухнули на складі. Однак офіційно причину займання ще не озвучили.

Під час пожежі на території фабрики перебувало приблизно 102 працівників. Багато зниклих безвісти є іноземцями, зокрема китайськими робітниками.

Інцидент викликав занепокоєння щодо безпеки літієвих батарей, які, як відомо, за певних умов можуть спалахувати.

У Південній Кореї, провідному експортерові літієвих батарей, розташовані виробництва таких великих гравців галузі, як LG Energy Solution, Samsung SDI і SK On.