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Біля Сеула у пожежі на заводі літієвих батарей загинуло щонайменше 16 осіб

На складі вибухнули акумуляторні елементи.

Біля Сеула у пожежі на заводі літієвих батарей загинуло щонайменше 16 осіб
Пожежа на акумуляторному заводі біля Сеула. 24 червня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Пожежа на заводі з виробництва літієвих батарей у Хвасоні, неподалік Сеула, призвела до загибелі щонайменше 16 людей, пишуть Euronews.

Семеро людей отримали поранення і шість зникли безвісти, повідомили офіційні особи в понеділок.

Пожежа на заводі Aricell почалася близько 10:30 ранку за місцевим часом, вогонь майже повністю погасили до полудня.

У місцевій пожежній частині зазначили, що пожежа почалася, коли акумуляторні елементи вибухнули на складі. Однак офіційно причину займання ще не озвучили.

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Під час пожежі на території фабрики перебувало приблизно 102 працівників. Багато зниклих безвісти є іноземцями, зокрема китайськими робітниками.

Інцидент викликав занепокоєння щодо безпеки літієвих батарей, які, як відомо, за певних умов можуть спалахувати.

У Південній Кореї, провідному експортерові літієвих батарей, розташовані виробництва таких великих гравців галузі, як LG Energy Solution, Samsung SDI і SK On.

Пожежа на акумуляторному заводі біля Сеула. 24 червня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Пожежа на акумуляторному заводі біля Сеула. 24 червня 2024 року

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