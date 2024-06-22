До Південної Кореї прибув авіаносець США для тристоронніх навчань за участю Японії

Сьогодні, 22 червня, вранці до Південної Кореї, за 320 кілометрів на південний схід від Сеула, прибула авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS Theodore Roosevelt (Теодор Рузвельт). До нього приєдналися оснащений американською багатофункціональною системою протиракетної оборони Aegis есмінець USS Halsey і есмінець USS Daniel Inouye.

Про це пише Yonhap та АР.

"Це стало першим прибуттям американського авіаносця до Південної Кореї за сім місяців після візиту авіаносця Carl Vinson у листопаді", – зазначили у виданні Yonhap.

Як йдеться у повідомленні АР, Південна Корея посилює військову підготовку для протидії загрозам із Північної Кореї, які загострилися після "пакту безпеки" з Росією. Проте оголосили навчання Freedom Edge після зустрічі керівників оборонних відомств Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії у Сінгапурі на початку червня.

Ударна група США прибула до Пусана через день після того, як Південна Корея викликала російського посла, щоб висловити протест проти угоди між президентом Росії Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином цього тижня.

Південна Корея стверджує, що угода становить загрозу її безпеці, і попередила, що вона може розглянути питання про надсилання зброї в Україну, щоб допомогти відбити російське вторгнення у відповідь.

Згідно з угодою, навчання проходитимуть у різних сферах, включаючи повітряне, морське, підводне та у сфері кібернетики.