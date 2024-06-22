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До Південної Кореї прибув авіаносець США для тристоронніх навчань за участю Японії

Відомо, що навчання розпочнуться у червні.

До Південної Кореї прибув авіаносець США для тристоронніх навчань за участю Японії
Атомний авіаносець USS Theodore Roosevelt
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 22 червня, вранці до Південної Кореї, за 320 кілометрів на південний схід від Сеула, прибула авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS Theodore Roosevelt (Теодор Рузвельт). До нього приєдналися оснащений американською багатофункціональною системою протиракетної оборони Aegis есмінець USS Halsey і есмінець USS Daniel Inouye.

Про це пише Yonhap та АР.

"Це стало першим прибуттям американського авіаносця до Південної Кореї за сім місяців після візиту авіаносця Carl Vinson у листопаді", – зазначили у виданні Yonhap.

Як йдеться у повідомленні АР, Південна Корея посилює військову підготовку для протидії загрозам із Північної Кореї, які загострилися після "пакту безпеки" з Росією. Проте оголосили навчання Freedom Edge після зустрічі керівників оборонних відомств Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії у Сінгапурі на початку червня.

Ударна група США прибула до Пусана через день після того, як Південна Корея викликала російського посла, щоб висловити протест проти угоди між президентом Росії Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином цього тижня.

Південна Корея стверджує, що угода становить загрозу її безпеці, і попередила, що вона може розглянути питання про надсилання зброї в Україну, щоб допомогти відбити російське вторгнення у відповідь. 

Згідно з угодою, навчання проходитимуть у різних сферах, включаючи повітряне, морське, підводне та у сфері кібернетики. 

  • 19 червня Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Москва та Пхеньян тривалий час активно співпрацюють у військовій сфері, Північна Корея — важливий постачальник озброєння та боєприпасів у Росію.
  • Все про пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки у матеріалі LB.ua.
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