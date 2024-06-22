Китай направив 66 бойових літаків у повітряний простір Тайваню протягом двох днів

Ці польоти відбулися після того, як у п'ятницю Китай ухвалив закони, спрямовані на покарання прихильників незалежності Тайваню.

Починаючи із 20 червня Китай направив 66 військових літаків у повітряний простір Тайваню. Зокрема, Тайвань виявив літак Народно-визвольної армії, який входив у зону розпізнавання протиповітряної оборони острова.

Про це пише Bloomberg.

Деякі з літаків пролетіли на відстані 56 кілометрів від острова.

Таку активність зафіксували після приняття у п'ятницю Китаєм законів, які посилюють покарання прихильників незалежності Тайваню. Цей крок розглядають як посилення тиску на нового президента острова.

Згідно із прийнятими законами, до обвинувальних вироків може призвести сприяння членству Тайваню в міжнародних організаціях і проведення офіційних обмінів і військових контактів з іншими країнами, згідно з юридичним висновком, виданим вищим судом Китаю, прокуратурою та кількома міністерствами в п'ятницю.