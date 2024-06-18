Неподалік від західного узбережжя Тайваню виявили атомну китайську субмарину, — Reuters

Біля західного узбережжя острова у Тайванській протоці виявили китайську атомну субмарину, озброєну балістичними ракетами, пише Reuters.

Тайванські ЗМІ опублікували фотографії підводної субмарини, яка несподівано вириула поряд із тайванським рибальським судном приблизно за 200 км від західного узбережжя острова. За інформаією ЗМІ, човен, ймовірно, був озброєний балістичними ракетами класу "Цзінь".

Глава оборонного відомства Тайваню Веллінгтон Ку підтвердив присутність китайської субмарини і запевнив, що тайванські військові стежили за нею.

Вузька протока завширшки щонайбільше 250 км відділяє Тайвань від Китаю. Китайські військові літаки та бойові кораблі діють там щодня, демонструючи претензії Пекіна на суверенітет над демократично керованим островом.

Атомні підводні човни можуть працювати під водою протягом багатьох місяців, а секретна місія човнів з балістичними ракетами означає, що вони рідко спливають на поверхню.

Підводні човни з балістичними ракетами призначені не для ураження кораблів, а для запуску балістичних ракет по наземних цілях і, як правило, не залучаються Китаєм до щоденних патрулювань у Тайванській протоці.

Джерел Reuters повідомили, що підводний човен, ймовірно, повертався до порту в Циндао з Південно-Китайського моря. Інцидент статися тому, що у субмарини виникла несправність і вона була змушена спливти.