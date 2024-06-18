Путін із новим міністром оборони сьогодні приїдуть у КНДР

Російський керманич Володимир Путін уперше з 2000 року відвідає Північну Корею, пише The Guardian. За даними журналістів, у нього запланована зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином, а йтиметься на ній про розширення співпраці на противагу західним санкціям.

За даними AFP, прибуття Путіна до КНДР відбудеться пізно увечері вівторка. Разом із ним приїде делегація урядовців і радників, включно з новим міністром оборони Андрій Бєлоусовим і куратором оборонного сектору, першим віцепрем'єром Денисом Мантуровим.

Перед візитом Путін написав для північнокорейського новинного агентства текст, у якому подякував за тверду підтримку російської війни.

Білий дім напередодні путінської подорожі сказав, що США не стурбовані самою поїздкою, але непокояться через поглиблення відносин між Пхеньяном та Москвою.

Речник ради національної безпеки Джон Кірбі сказав, що занепокоєння полягає не лише в тому, що "північнокорейські балістичні ракети все ще використовують для ураження українських цілей, а в тому, що тут може бути певна взаємність, яка може вплинути на безпеку на Корейському півострові".