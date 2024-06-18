Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Саміт миру у тридцяти фото
Саміт миру у тридцяти фото
ГоловнаСвіт

Агента Секретної служби США пограбували під час візиту Байдена до Лос-Анджелеса

Сумку агента вкрали під дулом пістолета. 

Агента Секретної служби США пограбували під час візиту Байдена до Лос-Анджелеса
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Агента Секретної служби США пограбували під дулом пістолета під час відвідин Джо Байденом Лос-Анджелеса для збору коштів.

Про це пише АР із посиланням на чиновників.

Зазначається, що агент повертався з роботи в суботу ввечері, коли його зустріли в житловому кварталі Тастіна, що біля Лос-Анджелеса. За даними поліції, сумку агента вкрали під дулом пістолета. 

Повідомляється, що агент не постраждав і вистрілив із пістолета під час пограбування, однак у секретній службі не знають, чи були жертви. Згодом повідомляли, що від місця події поїхав сріблястий Infiniti FX35.

У понеділок поліція Тустіна повідомила, що не розшукала підозрюваного, однак речі пограбованого агента знайшли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies