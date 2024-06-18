Агента Секретної служби США пограбували під час візиту Байдена до Лос-Анджелеса

Агента Секретної служби США пограбували під дулом пістолета під час відвідин Джо Байденом Лос-Анджелеса для збору коштів.

Про це пише АР із посиланням на чиновників.

Зазначається, що агент повертався з роботи в суботу ввечері, коли його зустріли в житловому кварталі Тастіна, що біля Лос-Анджелеса. За даними поліції, сумку агента вкрали під дулом пістолета.

Повідомляється, що агент не постраждав і вистрілив із пістолета під час пограбування, однак у секретній службі не знають, чи були жертви. Згодом повідомляли, що від місця події поїхав сріблястий Infiniti FX35.

У понеділок поліція Тустіна повідомила, що не розшукала підозрюваного, однак речі пограбованого агента знайшли.