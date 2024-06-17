Великобританія різко зменшила схвалення ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю

Після початку війни у Смузі Гази Великобританія різко зменшила кількість схвалених ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю, повідомляє Reuters.

Вартість дозволів, виданих на продаж військової техніки, впала більш ніж на 95% - до 13-річного мінімуму. Починаючи із 7 жовтня по 31 грудня минулого року сума впала до $1,09 млн.. Це найнижчий показник за період із 7 жовтня по 31 грудня з 2010 року.

Для порівняння, 20 мільйонів фунтів надійшло за той же період у 2022 році за боєприпаси для стрілецької зброї та компоненти для бойових літаків. А у 2017-му британський уряд схвалив продаж Ізраїлю зброї на суму 185 мільйонів фунтів, включаючи компоненти для танків та ракети класу «земля-повітря».

На відміну від США британський уряд не постачає зброю безпосередньо Ізраїлю, а видає компаніям ліцензії на продаж зброї, при цьому юристи визначають, чи вони відповідають міжнародному праву.

До речі, з початком війни у Газі збільшили продаж зброї Ізраїлю США і Німеччина. У 2023-му Берлін схвалив на суму 326 мільйонів євро. Це у 10 разів більше, ніж у 2022 році. У першому кварталі цього року обсяг знизився приблизно до 10 мільйонів євро.