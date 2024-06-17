Столтенберг: понад 20 країн-членів НАТО витрачають 2% ВВП на оборону

У 2014 році такий показник мали тільки три держави.

Понад 20 держав-членів НАТО виділяють на оборону 2% свого ВВП.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в аналітичному центрі Wilson Center у Вашингтоні, передає "Європейська правда".

"Сьогодні я можу оголосити, що цього року понад 20 держав-членів витратять щонайменше 2% ВВП на оборону. Це добре для Європи і добре для Америки", – сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу відзначив, що "європейські держави нарощують оборонні витрати до рекордних рівнів" і додав, що у, наприклад, 2014-му лише три країни виконали цей показник - США, Греція і Великобританія.

Про витрати НАТО на оборону Столтенберг також говоритиме із президентом США Джо Байденом. Зустріч запланована на 17 червня.