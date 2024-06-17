У НАТО проводять консультації щодо ядерного арсеналу, ‒ Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс має продемонструвати свій ядерний арсенал усьому світу, щоб надіслати прямий сигнал своїм противникам.
Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph, повідомляє BBC.
“Я не вдаватимуся до подробиць, скільки ядерних боєголовок має бути на озброєнні і скільки з них ‒ на зберіганні, але нам необхідно провести консультації з цих питань. Саме цим ми й займаємось”, ‒ заявив Столтенберг.
Водночас, за його словами, мета НАТО ‒ “світ без ядерної зброї”.
“Але поки що існує ядерна зброя, ми залишимося ядерним альянсом, тому що світ, у якому Росія, Китай та Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО ‒ ні, це найнебезпечніший світ”, ‒ додав генсек.
Він нагадав, що Китай вкладає значні кошти в сучасне озброєння, зокрема, у свій ядерний арсенал, який, за його словами, вже до 2030 року зросте до 1000 боєголовок.
Тому, на думку Столтенберга, у недалекому майбутньому НАТО “може зіткнутися з двома потенційними противниками, які мають ядерні сили, ‒ Китаєм та Росією”.
- Раніше високопосадовець Ради національної безпеки Сполучених Штатів Пранай Вадді заявив, що найближчими роками США можуть досягти моменту, коли їм доведеться збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї.
- Перед цим міноборони РФ оголосило про проведення навчань щодо відпрацювання готовності нестратегічних ядерних сил. Російська влада пояснила проведення таких навчан, серед іншого, “провокаційними заявами окремих західних офіційних осіб”, зокрема, дозволом Британії використовувати її зброю для нанесення ударів по території РФ.
- Захід досить прохолодно сприйняв російський меседж щодо ядерних навчань. Зокрема, координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що найкращий спосіб для РФ захистити свої війська – це вивести їх з України.