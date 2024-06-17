У НАТО проводять консультації щодо ядерного арсеналу, ‒ Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс має продемонструвати свій ядерний арсенал усьому світу, щоб надіслати прямий сигнал своїм противникам.

Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph, повідомляє BBC.

“Я не вдаватимуся до подробиць, скільки ядерних боєголовок має бути на озброєнні і скільки з них ‒ на зберіганні, але нам необхідно провести консультації з цих питань. Саме цим ми й займаємось”, ‒ заявив Столтенберг.

Водночас, за його словами, мета НАТО ‒ “світ без ядерної зброї”.

“Але поки що існує ядерна зброя, ми залишимося ядерним альянсом, тому що світ, у якому Росія, Китай та Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО ‒ ні, це найнебезпечніший світ”, ‒ додав генсек.

Він нагадав, що Китай вкладає значні кошти в сучасне озброєння, зокрема, у свій ядерний арсенал, який, за його словами, вже до 2030 року зросте до 1000 боєголовок.

Тому, на думку Столтенберга, у недалекому майбутньому НАТО “може зіткнутися з двома потенційними противниками, які мають ядерні сили, ‒ Китаєм та Росією”.