Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Саміт миру у тридцяти фото
Саміт миру у тридцяти фото
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"
Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"
ГоловнаСвіт

У НАТО проводять консультації щодо ядерного арсеналу, ‒ Столтенберг

Блок хоче надіслати прямий сигнал своїм противникам, а саме Росії та Китаю.

У НАТО проводять консультації щодо ядерного арсеналу, ‒ Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс має продемонструвати свій ядерний арсенал усьому світу, щоб надіслати прямий сигнал своїм противникам.

Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph, повідомляє BBC.

“Я не вдаватимуся до подробиць, скільки ядерних боєголовок має бути на озброєнні і скільки з них ‒ на зберіганні, але нам необхідно провести консультації з цих питань. Саме цим ми й займаємось”, ‒ заявив Столтенберг.

Водночас, за його словами, мета НАТО ‒ “світ без ядерної зброї”.

“Але поки що існує ядерна зброя, ми залишимося ядерним альянсом, тому що світ, у якому Росія, Китай та Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО ‒ ні, це найнебезпечніший світ”, ‒ додав генсек.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він нагадав, що Китай вкладає значні кошти в сучасне озброєння, зокрема, у свій ядерний арсенал, який, за його словами, вже до 2030 року зросте до 1000 боєголовок.

Тому, на думку Столтенберга, у недалекому майбутньому НАТО “може зіткнутися з двома потенційними противниками, які мають ядерні сили, ‒ Китаєм та Росією”.

  • Раніше високопосадовець Ради національної безпеки Сполучених Штатів Пранай Вадді заявив, що найближчими роками США можуть досягти моменту, коли їм доведеться збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї.
  • Перед цим міноборони РФ оголосило про проведення навчань щодо відпрацювання готовності нестратегічних ядерних сил. Російська влада пояснила проведення таких навчан, серед іншого, “провокаційними заявами окремих західних офіційних осіб”, зокрема, дозволом Британії використовувати її зброю для нанесення ударів по території РФ
  • Захід досить прохолодно сприйняв російський меседж щодо ядерних навчань. Зокрема, координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що найкращий спосіб для РФ захистити свої війська – це вивести їх з України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies