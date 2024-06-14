Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

​Міністри оборони країн НАТО офіційно схвалили план розширення підтримки України

Документ визначає те, як Альянс очолить координацію безпекової допомоги Києву і тренувань українських військових.

​Міністри оборони країн НАТО офіційно схвалили план розширення підтримки України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Міністри оборони країн НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України".

Про це повідомив на пресконференції генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає "Європейська правда".

"Ми узгодили план, який визначає те, як НАТО керуватиме наданням допомоги та навчанням. Це дасть змогу почати докладати зусиль на саміті в липні", – сказав Столтенберг.

Документ передбачає, що у майбутньому НАТО координуватиме постачання зброї від партнерів і тренування ЗСУ. Для цього створять спеціальний штаб у Вісбадені (півадень Німеччини), тут уже діє американська військова база. У штабі служитиме близько 700 солдатів із НАТО і країн-партнерів, здебільшого з України.

  • Напередодні план схвалили у кулуарах зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.
  • Перед цим Столтенберг зустрівся із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті, а тоді заявив, що Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України, проте також не надасть жодних ресурсів для української оборони.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies