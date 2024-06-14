​Міністри оборони країн НАТО офіційно схвалили план розширення підтримки України

Міністри оборони країн НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України".

Про це повідомив на пресконференції генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає "Європейська правда".

"Ми узгодили план, який визначає те, як НАТО керуватиме наданням допомоги та навчанням. Це дасть змогу почати докладати зусиль на саміті в липні", – сказав Столтенберг.

Документ передбачає, що у майбутньому НАТО координуватиме постачання зброї від партнерів і тренування ЗСУ. Для цього створять спеціальний штаб у Вісбадені (півадень Німеччини), тут уже діє американська військова база. У штабі служитиме близько 700 солдатів із НАТО і країн-партнерів, здебільшого з України.