Захисники Харківського напрямку потребують допомоги: збір 300 000 гривень на РЕБ і БпЛА

Бійці наразі б'ються з ворогом у районі Вовчанська.

Підрозділу прикордонників, які наразі виконують бойові завдання в районі Вовчанська Харківської області, потрібна допомога з закупівлею систем радіоелектронної боротьби та безпілотників.

Дрони і РЕБ допоможуть вберегти життя та здоров'я оборонців. Попередні запаси значною мірою знищені ворогом.

Завдяки необхідній техніці можна вберегти життя бійців.

"Для збереження життя і здоров’я особового складу, нам вкрай необхідно придбати системи РЕБ та дрони", – пояснили військові, закликавши допомогти.

Ціль збору: 300 000 гривень.