Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Захисники Харківського напрямку потребують допомоги: збір 300 000 гривень на РЕБ і БпЛА

Бійці наразі б'ються з ворогом у районі Вовчанська. 

Захисники Харківського напрямку потребують допомоги: збір 300 000 гривень на РЕБ і БпЛА
Захисники на Харківському напрямку потребують допомоги
Фото: Надано бійцями

Підрозділу прикордонників, які наразі виконують бойові завдання в районі Вовчанська Харківської області, потрібна допомога з закупівлею систем радіоелектронної боротьби та безпілотників.

Дрони і РЕБ допоможуть вберегти життя та здоров'я оборонців. Попередні запаси значною мірою знищені ворогом.

Завдяки необхідній техніці можна вберегти життя бійців. 

"Для збереження життя і здоров’я особового складу, нам вкрай необхідно придбати системи РЕБ та дрони", – пояснили військові, закликавши допомогти.

Ціль збору: 300 000 гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies