Захисники Харківського напрямку потребують допомоги: збір 300 000 гривень на РЕБ і БпЛА

Підрозділу прикордонників, які наразі виконують бойові завдання в районі Вовчанська Харківської області, потрібна допомога з закупівлею систем радіоелектронної боротьби та безпілотників.
Дрони і РЕБ допоможуть вберегти життя та здоров'я оборонців. Попередні запаси значною мірою знищені ворогом.
Завдяки необхідній техніці можна вберегти життя бійців.
"Для збереження життя і здоров’я особового складу, нам вкрай необхідно придбати системи РЕБ та дрони", – пояснили військові, закликавши допомогти.
Ціль збору: 300 000 гривень.
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