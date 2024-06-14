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Делегація України на Саміті миру складається з восьми посадовців: список і програма першого дня

Саміт розпочнеться о 14:45 за київським часом зі спільних заяв президентів України та Щвейцарії. 

Делегація України на Саміті миру складається з восьми посадовців: список і програма першого дня
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Делегація України на дводенному Саміті миру, який завтра стартує на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік міста Люцерн, складається з восьми посадовців.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

До делегації увійшли:

  • президент України Володимир Зеленський,
  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак,
  • перша віцепрем’єр-міністерка – міністр економіки України Юлія Свириденко,
  • міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба,
  • заступники керівника ОПУ Ігор Брусило, Микола Точицький та Ігор Жовква,
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець,
  • Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарській Конфедерації та в Князівстві Ліхтенштейн Ірина Венедіктова.

Саміт розпочнеться о 13:45 за швейцарським часом (14:45 за київським) зі спільних заяв президентів України та Щвейцарії. 

Офіційна церемонія зустрічі учасників Глобального Саміту миру стартує о 16:30.

О 17:30 розпочнеться перше пленарне засідання саміту.

  • Видання "Радіо Свобода" із посиланням на двох дипломатів з Євросоюзу, які знайомі з процесом підготовки Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомило про скорочення кількості підтверджених учасників заходу до 78.
  • Офіс Президента спершу повідомляв про те, що участь у Саміті миру візьмуть 107 країн та організацій.
  • У Швейцарії нещодавно повідомили, що очікують прибуття 90 делегацій.
  • Росію на саміт не запросили. Китай, який відмовився бути присутнім на Саміті миру, почав лобіювати свій "мирний план" серед світових урядів напередодні швейцарської зустрічі. 
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