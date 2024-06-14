Делегація України на Саміті миру складається з восьми посадовців: список і програма першого дня

Саміт розпочнеться о 14:45 за київським часом зі спільних заяв президентів України та Щвейцарії.

Делегація України на дводенному Саміті миру, який завтра стартує на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік міста Люцерн, складається з восьми посадовців.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

До делегації увійшли:

президент України Володимир Зеленський,

керівник Офісу президента Андрій Єрмак,

перша віцепрем’єр-міністерка – міністр економіки України Юлія Свириденко,

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба,

заступники керівника ОПУ Ігор Брусило, Микола Точицький та Ігор Жовква,

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець,

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарській Конфедерації та в Князівстві Ліхтенштейн Ірина Венедіктова.

Саміт розпочнеться о 13:45 за швейцарським часом (14:45 за київським) зі спільних заяв президентів України та Щвейцарії.

Офіційна церемонія зустрічі учасників Глобального Саміту миру стартує о 16:30.

О 17:30 розпочнеться перше пленарне засідання саміту.