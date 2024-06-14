Делегація України на Саміті миру складається з восьми посадовців: список і програма першого дня

Делегація України на дводенному Саміті миру, який завтра стартує на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік міста Люцерн, складається з восьми посадовців.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua.
До делегації увійшли:
- президент України Володимир Зеленський,
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак,
- перша віцепрем’єр-міністерка – міністр економіки України Юлія Свириденко,
- міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба,
- заступники керівника ОПУ Ігор Брусило, Микола Точицький та Ігор Жовква,
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець,
- Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарській Конфедерації та в Князівстві Ліхтенштейн Ірина Венедіктова.
Саміт розпочнеться о 13:45 за швейцарським часом (14:45 за київським) зі спільних заяв президентів України та Щвейцарії.
Офіційна церемонія зустрічі учасників Глобального Саміту миру стартує о 16:30.
О 17:30 розпочнеться перше пленарне засідання саміту.
- Видання "Радіо Свобода" із посиланням на двох дипломатів з Євросоюзу, які знайомі з процесом підготовки Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомило про скорочення кількості підтверджених учасників заходу до 78.
- Офіс Президента спершу повідомляв про те, що участь у Саміті миру візьмуть 107 країн та організацій.
- У Швейцарії нещодавно повідомили, що очікують прибуття 90 делегацій.
- Росію на саміт не запросили. Китай, який відмовився бути присутнім на Саміті миру, почав лобіювати свій "мирний план" серед світових урядів напередодні швейцарської зустрічі.