Напередодні Саміту миру у Швейцарії Китай почав лобіювати свій "мирний план" серед інших держав, – Reuters

Китай, який відмовився бути присутнім на Саміті миру у Швейцарії, почав лобіювати свій "мирний план" серед світових урядів напередодні швейцарської зустрічі.

Про це пише Reuters з посиланням на інформацію анонімних дипломатів.

Минулого тижня речник міністерства Мао Нін заявив: "Китай щиро сподівається, що мирна конференція не перетвориться на платформу для створення конфронтації Заходу. А відсутність на ній не означає непідтримку миру".

За словами десяти дипломатів, з наближенням Саміту миру Китай розпочав свою інформаційно-пропагандистську діяльність під час зустрічей з іноземними високопосадовцями, які приїжджають з візитом, телефонні дзвінки, а також через повідомлення іноземним представництвам на китайській платформі WeChat.

Спецпосол Пекіна у справах Євразії Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати і зустрівся з офіційними особами країн, що розвиваються, в їхніх посольствах у Пекіні, зазначили дипломати.

Пояснюючи, чому він не буде присутній на Саміті миру, Китай намагається залучити країни, що розвиваються, до "мирного плану" з шести пунктів, який він оприлюднив разом з Бразилією минулого місяця.

У розмовах з країнами, що розвиваються, Китай не критикував саміт у Швейцарії і прямо не просив країни утриматися від участі, повідомили агентству пекінські дипломати.

Але один з дипломатів зазначив, що Пекін переуонував країни, що розвиваються, нібито Саміт миру лише продовжить війну. Також китайські представники заявили західним країнам, що багато держав, які розвиваються, поділяють його погляди на Саміт миру.

Представлена китайська пропозиція передбачає проведення міжнародної мирної конференції "у належний час, що визнається як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесне обговорення всіх мирних планів".

Міністр закордонних справ Ван Ї минулого тижня заявив, що 45 країн підтримали цю пропозицію, причому більше двох десятків або приєдналися, або "серйозно розглядають" її.

Reuters не зміг визначити, який вплив мало лобіювання Китаю, але кількість зареєстрованих учасників на саміті в Швейцарії зменшилася.

В Азії свою участь підтвердили союзники США Філіппіни та Японія, а також Таїланд, Сінгапур і Східний Тимор. Малайзія заявила, що утримається, як і Камбоджа, яка має тісні економічні зв’язки з Китаєм. Голова сенату Камбоджі Хун Сен заперечив, що на нього тиснув Пекін, щоб уникнути конференції.

Індонезія відправить свого посла в на європейський Саміт миру. В'єтнам не висловив чіткої позиції.