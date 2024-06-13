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Російському воєначальнику, який керував захопленням Харківщини, повідомлено про підозру

Командувач віддавав бойові накази і розпорядження на підготовку та здійснення широкомасштабного вторгнення на територію України підпорядкованих йому підрозділів.

Російському воєначальнику, який керував захопленням Харківщини, повідомлено про підозру
Іван Попов
Фото: Укрінформ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ідентифіковано та повідомлено про підозру ексначальнику штабу 11 армійського корпусу Балтійського флоту ВМФ РФ за фактом ведення агресивних воєнних дій (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України). Згідно з інформацією з відкритих джерел, йдеться про Івана Попова. 

За даними слідства, підозрюваний, будучи командувачем угруповання військ ЗС РФ «Балаклея», брав безпосередню участь в організації захоплення Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Командувач віддавав бойові накази і розпорядження на підготовку та здійснення широкомасштабного вторгнення на територію України підпорядкованих йому підрозділів.

Володіючи розвідувальними даними та географічними координатами, необхідними для ведення воєнних дій щодо об’єктів цивільної інфраструктури, воєначальник керував агресивними воєнними діями із застосуванням озброєння. Його злочинні дії призвели до загибелі та поранення людей, руйнування та пошкоджень будівель, майна та інфраструктури.

За ведення агресивної війни у травні 2023 року указом президента РФ він отримав  військове звання «генерал-майор».

Згодом був призначений командувачем 58-ї загальновійськової армії південного ВО ЗС РФ, яка відповідала за Запорізький напрям.

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