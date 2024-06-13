Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)

За даними ДПСУ, він може перебувати в Австрії.

За даними ZN.UA, консультант Офісу президента, ідеолог "Великого будівництва", власник скандального телефону зі "зливами" Національного антикорупційного бюро Юрій Голик залишив територію України.

Журналісти ZN.UA отримали відповідну інформацію від джерел у Державній прикордонній службі.

"Голик виїхав через систему «Шлях» з довідкою про інвалідність та знаходиться в Австрії", – стверджує співрозмовник.

Джерела в НАБУ підтвердили, що тиждень тому детективи в рамках розслідування справи Резніченка/Голика (про виграні ТОВ "Будінвест інжиніринг" тендери на ремонт доріг у Дніпропетровській області на суму понад 1,5 млрд грн) провели обшук в основного фігуранта справи Валентина Резніченка у його машині.

Після цього Голик справді міг залишити Україну.

Доповнення. У коментарі УП Голик підтвердив виїзд за кордон. Він запевнив, що повернеться наступного понеділка.

"Як і всі рази раніше, я виїхав за системою "Шлях". Повернусь у понеділок. Інформацію стосовно цього виїзду, як і по всім попереднім, можна подивитися в деклараціях – там зазначено куди їздив і за чим. Впевнений, що у ЗМІ, які посилаються на «джерела в…», знайдуться і «джерела у митній службі»", – прокоментував бізнесмен.

Про який злив даних ідеться

22 травня в медіа з'явилася інформація, що співробітники Національної поліції та Спеціалізованої антикорпрокуратури влаштували обшуки за місцем проживання співробітника НАБУ. В САП підтвердили обшуки та уточнили, що вони стосуються розголошення інформації оперативно-розшукової діяльності, тобто зливу даних. При цьому в прокуратурі заявили, що залучили до обшуку Національну поліцію "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ". Журналісти УП з'ясували, що справа стосується зливу даних стосовно Юрія Голика – ідеолога "Великого будівництва".