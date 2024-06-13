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Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)

За даними ДПСУ, він може перебувати в Австрії.

Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Юрій Голик

За даними ZN.UA, консультант Офісу президента, ідеолог "Великого будівництва", власник скандального телефону зі "зливами" Національного антикорупційного бюро Юрій Голик залишив територію України.

Журналісти ZN.UA отримали відповідну інформацію від джерел у Державній прикордонній службі.

"Голик виїхав через систему «Шлях» з довідкою про інвалідність та знаходиться в Австрії", – стверджує співрозмовник.

Джерела в НАБУ підтвердили, що тиждень тому детективи в рамках розслідування справи Резніченка/Голика (про виграні ТОВ "Будінвест інжиніринг" тендери на ремонт доріг у Дніпропетровській області на суму понад 1,5 млрд грн) провели обшук в основного фігуранта справи Валентина Резніченка у його машині. 

Після цього Голик справді міг залишити Україну.

Доповнення. У коментарі УП Голик підтвердив виїзд за кордон. Він запевнив, що повернеться наступного понеділка.

"Як і всі рази раніше, я виїхав за системою "Шлях". Повернусь у понеділок. Інформацію стосовно цього виїзду, як і по всім попереднім, можна подивитися в деклараціях – там зазначено куди їздив і за чим. Впевнений, що у ЗМІ, які посилаються на «джерела в…», знайдуться і «джерела у митній службі»", – прокоментував бізнесмен. 

Про який злив даних ідеться

  • 22 травня в медіа з'явилася інформація, що співробітники Національної поліції та Спеціалізованої антикорпрокуратури влаштували обшуки за місцем проживання співробітника НАБУ. В САП підтвердили обшуки та уточнили, що вони стосуються розголошення інформації оперативно-розшукової діяльності, тобто зливу даних. При цьому в прокуратурі заявили, що залучили до обшуку Національну поліцію "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ". Журналісти УП з'ясували, що справа стосується зливу даних стосовно Юрія Голика – ідеолога "Великого будівництва". 
  • Згодом в САП пояснили, що йдеться про справу щодо колишнього голови Дніпропетровської ОВА Резніченка та його партнера Юрія Голика – під час "Великого будівництва" зникло півтора мільярда гривень. 
  • У САП заявили, що залучили до обшуку Національну поліцію "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ". НАБУ відповіло, що має достатні ресурси для розслідування.
  • 24 травня у зв'язку з розслідуванням зливу даних від службових обов'язків усунули Гізо Углаву – першого заступника директора НАБУ. До того, як Семен Кривонос очолив Бюро, він був в.о. директора. Того ж дня САП і НАБУ оприлюднили спільну заяву про виток даних. 
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