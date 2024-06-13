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Буданов заявив, що Росія перекинула у Крим елементи нового ЗРК С-500

Головний розвідник повідомив, що російські окупанти намагаються посилити протиповітряну оборону у Криму, тому перекидають нові зразки ППО.

Буданов заявив, що Росія перекинула у Крим елементи нового ЗРК С-500
Керівник ГУР Кирило Буданов
Фото: Макс Требухов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що Росія перекинула у Крим елементи нового зенітно-ракетного комплексу С-500 "Прометей", передає РБК-Україна. 

Він зазначив, що російські окупанти намагаються посилити протиповітряну оборону у Криму. У зв'язку з цим перекидають нові зразки ППО.

"Найновіші зараз елементи С-500 з'явилися. Це в принципі дослідне застосування їх буде. Але вони вже з'явилися там (у Криму, – ред.)", – сказав Буданов.

Керівник ГУР додав, що російські окупанти продовжують використовувати Кримський міст для перекидання насамперед особового складу військ та деяких інших вантажів.

"Керченський міст завжди використовувався і використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться – так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі – менше, але для особового складу – це основний шлях", – заявив розвідник.

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