У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 229 людей, у тому числі 23 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Гострому Курахівської громади загинула людина, пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю. Також пошкоджено підприємство у Ганнівці, обстріляні Курахівка і Новоселидівка. 

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 приватні будинки і гараж. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 багатоповерхівки. Під вогнем околиці Костянтинівської громади. 

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 4 господарчі будівлі. Обстріляні Сіверськ і Дронівка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies