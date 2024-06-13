На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Гострому Курахівської громади загинула людина, пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю. Також пошкоджено підприємство у Ганнівці, обстріляні Курахівка і Новоселидівка.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 приватні будинки і гараж. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 багатоповерхівки. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 4 господарчі будівлі. Обстріляні Сіверськ і Дронівка.