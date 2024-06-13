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У Київській області досі не загасили пожежу, спричиненому вчорашнім російським ударом

Там загорілося підприємство.

У Київській області станом на 7:00 тривала ліквідація пожежі, що виникла внаслідок російського удару у середу.

На місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги. Про це повідомили в ДСНС

"Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії", – йдеться у повідомленні. 

Пожежа на підприємстві у Київській області
Фото: ДСНС
Пожежа на підприємстві у Київській області

Ліквідація пожежі на місці російської атаки
Фото: ДСНС України в Telegram
Ліквідація пожежі на місці російської атаки

  • Пожежа на цьому підприємстві триває вже понад добу. Вона виникла внаслідок російського удару дронами та ракетами. І хоча Повітряні сили збили майже всі ворожі засоби ураження, повідомляли про одну незбиту ракету "Іскандер-М" та падіння уламків. 
  • У Київській ОВА вчора писали про одного пораненого – він відмовився від госпіталізації. Окрім підприємства, є пошкодження житлових будинків. 
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