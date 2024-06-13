У Київській області досі не загасили пожежу, спричиненому вчорашнім російським ударом

У Київській області станом на 7:00 тривала ліквідація пожежі, що виникла внаслідок російського удару у середу.
На місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги. Про це повідомили в ДСНС.
"Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії", – йдеться у повідомленні.
- Пожежа на цьому підприємстві триває вже понад добу. Вона виникла внаслідок російського удару дронами та ракетами. І хоча Повітряні сили збили майже всі ворожі засоби ураження, повідомляли про одну незбиту ракету "Іскандер-М" та падіння уламків.
- У Київській ОВА вчора писали про одного пораненого – він відмовився від госпіталізації. Окрім підприємства, є пошкодження житлових будинків.