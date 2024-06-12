Росіяни атакували за день 6 громад Сумщини (ілюстративне фото)

Сьогодні, 12 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 41 вибух.

По Великописарівській громаді росіяни вдарили дроном та артилерією.

Також дроном окупанти атакували і Білопільську громаду.

По Есманьській громаді російська армія вдарила з мінометів та дроном.

Новослобідську та Краснопільську громади росіяни атакували з артилерії, а Хотінську - з мінометів.