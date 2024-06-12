Помічник держсекретаря США: Штати допоможуть відновити й захистити енергетику України від російських обстрілів

Сполучені штати Америки допоможуть Україні відновити, диверсифікувати і захистити енергетику від російських обстрілів. Ще один пріоритет Вашингтона - зробити її відповідною до європейських стандартів.

Про це заявив помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт в інтерв’ю "Голосу Америки" під час зустрічі у Берліні координаційної групи з енергетики G7 Plus.

Представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер повідомила, що енергосектор України отримав допомогу в розмірі $824 млн. Паєтт пояснив, що з цієї суми 500 мільйонів – це нові гроші, 324 – це кошти, які вже схвалив Конгрес. Зараз США зараз перепрофілювали їх для того, щоб зосередитися на пріоритетній короткостроковій реконструкції української енергомережі, пошкодженої російськими обстрілами в останні тижні.

Серед інших пріоритетів Вашингтона - робота над новими екологічними джерелами енергії.

"Наші дії керуються пріоритетами українського уряду. Чесна відповідь: ми повинні зробити все. Тому ми намагаємося допомогти з реконструкцією старої теплоелектростанції... Ми також намагаємося прискорити роботу над новою енергією, більше вітру, більше сонця, більше зберігаючих акумуляторів. Ми також почули повідомлення уряду про бажання побудувати майбутню енергетичну систему, яка є децентралізованою, тому за своєю суттю більш стійкою до російських повітряних атак, і ми підтримуємо всю роботу, яку робить уряд", – сказав Паєтт.

Для того, аби не дати знищити виконану роботу, США працюють над посиленням української ППО, що дозволить захистити енергооб'єкти.