Укроборонпром анонсував створення спільного підприємства з американською компанією Amentum Services

Йдеться про співпрацю щодо відновлення та техобслуговування бронетехніки виробництва США.

АТ “Українська оборонна промисловість” підписало меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською компанією Amentum Services.

Про це повідомила пресслужба “Укроборонпрому”.

“Йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва”, - розповіли в пресслужбі.

Зазначається, що українці чекають від партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які необхідні під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США.