Укроборонпром анонсував створення спільного підприємства з американською компанією Amentum Services

АТ “Українська оборонна промисловість” підписало меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською компанією Amentum Services.
Про це повідомила пресслужба “Укроборонпрому”.
“Йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва”, - розповіли в пресслужбі.
Зазначається, що українці чекають від партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які необхідні під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США.
- В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства за участі АТ “Українська оборонна промисловість” і оборонного концерну Rheinmetall.