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Укроборонпром анонсував створення спільного підприємства з американською компанією Amentum Services

Йдеться про співпрацю щодо відновлення та техобслуговування бронетехніки виробництва США.

Укроборонпром анонсував створення спільного підприємства з американською компанією Amentum Services
Укроборонпром анонсував створення спільного підприємства з американською компанією Amentum Services
Фото: Укроборонпром

АТ “Українська оборонна промисловість” підписало меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською компанією Amentum Services. 

Про це повідомила пресслужба “Укроборонпрому”.

“Йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва”, - розповіли в пресслужбі.

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Зазначається, що українці чекають від партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які необхідні під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США.

  • В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства за участі АТ “Українська оборонна промисловість” і оборонного концерну Rheinmetall.
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