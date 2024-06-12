Міноборони допустило до експлуатації ще 14 зразків озброєння і військової техніки

Минулого тижня до експлуатації допустили 14 нових зразків озброєння і військової техніки.
Такі дані оприлюднив Ситуаційний центр Міністерства оборони України.
Крім цього, ще три зразки озброєння і військової техніки пройшли кодифікацію.
- У травні міністерство спростило процедуру кодифікації зразків ОВТ до 10 днів.
- Зразок ОВТ, який пройшов кодифікацію, можна закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у підрозділах Сил оборони.
- У листопаді минулого року спростили процедуру кодифікації (допуску до експлуатації) запропонованих розробниками нових зразків ОВТ до 20 діб. До цього рішення Кабміну, процес допуску до експлуатації нових зразків ОВТ тривав декілька місяців або років.
- Від початку 2024 року в Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до експлуатації понад 10 наземних роботизованих комплексів вітчизняної розробки.