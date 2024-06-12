Міноборони допустило до експлуатації ще 14 зразків озброєння і військової техніки

Минулого тижня до експлуатації допустили 14 нових зразків озброєння і військової техніки.

Такі дані оприлюднив Ситуаційний центр Міністерства оборони України.

Крім цього, ще три зразки озброєння і військової техніки пройшли кодифікацію.