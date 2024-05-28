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У 2024 році Міноборони дозволило використовувати понад 10 вітчизняних робокомплексів

Наземні роботи можуть евакуйовувати поранених з поля бою, виконувати логістичну підтримку, здійснювати постановку мінних загороджень чи розмінування.

У 2024 році Міноборони дозволило використовувати понад 10 вітчизняних робокомплексів
Допущені до експлуатації на фронті зразки
Фото: Міноборони

Від початку 2024 року в Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до експлуатації понад 10 наземних роботизованих комплексів вітчизняної розробки. 

Як йдеться у повідомленні міністерства, роботизація є одним з перспективних напрямків посилення українського війська. Низка вітчизняних виробників працюють над створенням нових моделей і типів роботизованих систем, які мають на меті підвищити спроможності Збройних Сил України.

"Призначення наземних роботизованих платформ різне: бути носіями озброєння, допомагати нашим воїнам вести вогонь з укриття, не наражаючись на небезпеку", – зазначили у Міноборони.

Окрім того, наземні роботи можуть виконувати завдання евакуації поранених з поля бою, виконувати логістичну підтримку – доставляти боєприпаси та інші вантажі на бойові позиції під ворожим вогнем, здійснювати постановку мінних загороджень. Або навпаки, розміновувати місцевість, реагуючи на команди сапера-оператора.

Допущені до експлуатації зразки
Фото: Міноборони
Допущені до експлуатації зразки
Допущені до експлуатації зразки
Фото: Міноборони
Допущені до експлуатації зразки

Деякі роботизовані комплекси українського виробництва уже пройшли перевірку в бойових умовах й отримали оцінку кінцевого користувача – українських захисників. Конструктори та виробники врахували зауваження і побажання наших військовослужбовців, відтак роботизовані наземні платформи мають багато «сюрпризів» для противника.

У оборонному відомстві наголосили, що кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

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