Від початку 2024 року в Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до експлуатації понад 10 наземних роботизованих комплексів вітчизняної розробки.
Як йдеться у повідомленні міністерства, роботизація є одним з перспективних напрямків посилення українського війська. Низка вітчизняних виробників працюють над створенням нових моделей і типів роботизованих систем, які мають на меті підвищити спроможності Збройних Сил України.
"Призначення наземних роботизованих платформ різне: бути носіями озброєння, допомагати нашим воїнам вести вогонь з укриття, не наражаючись на небезпеку", – зазначили у Міноборони.
Окрім того, наземні роботи можуть виконувати завдання евакуації поранених з поля бою, виконувати логістичну підтримку – доставляти боєприпаси та інші вантажі на бойові позиції під ворожим вогнем, здійснювати постановку мінних загороджень. Або навпаки, розміновувати місцевість, реагуючи на команди сапера-оператора.
Деякі роботизовані комплекси українського виробництва уже пройшли перевірку в бойових умовах й отримали оцінку кінцевого користувача – українських захисників. Конструктори та виробники врахували зауваження і побажання наших військовослужбовців, відтак роботизовані наземні платформи мають багато «сюрпризів» для противника.
У оборонному відомстві наголосили, що кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.
- Міністерство оборони України за тиждень допустило до експлуатації у війську ще 13 зразків озброєння та військової техніки.
- Від 24 лютого 2022 до експлуатації в Силах оборони допустили понад 60 зразків стрілецької зброї. Серед них – ручний кулемет FN Minimi, снайперську гвинтівку CZ TSP, штурмову гвинтівку HK 416, кулемет Browning M-2, автоматичні гвинтівки М16А1 та CZ Bren 2, а також пістолет Форт-20 українського виробництва.