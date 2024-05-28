​Удари росіян по цивільних об'єктах підштовхують США дозволити Україні бити по території Росії, – американський генерал Гертлінг

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг відреагував на терористичну атаку росіян на "Епіцентр" в Харков.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг вважає, що удари Росії по цивільних об’єктах, зокрема по "Епіцентру" у Харкові, підштовхують Штати "до зниження стандартів" застосування американської зброї проти конкретних військових цілей на території Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN, передає "Голос Америки".

Він нагадав, що в адміністрації Джо Байдена тривають дискусії щодо того, чи має Україна застосовувати американську зброю для ударів по території Росії.

Гертлінг зауважив, що існують "потужні політичні та військові аргументи", щоб цього не робити.

"Зокрема, дозволивши Україні застосовувати американську зброю по цілях в Росії, США мають бути готовими відповісти на потужну кампанію російського президента Путіна, який стане активно стверджувати, що США нападають на Росію буцімто з використанням "українських проксі сил"", - каже він.

Коментуючи ситуацію на полі бою, Гертлінг зазначив, що ситуація складна, але Україна докладає зусиль із мобілізації, а також чекає на відновлення поставок озброєння.