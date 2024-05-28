​Удари росіян по цивільних об'єктах підштовхують США дозволити Україні бити по території Росії, – американський генерал Гертлінг

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг вважає, що удари Росії по цивільних об’єктах, зокрема по "Епіцентру" у Харкові, підштовхують Штати "до зниження стандартів" застосування американської зброї проти конкретних військових цілей на території Росії.
Про це він розповів в інтерв'ю CNN, передає "Голос Америки".
Він нагадав, що в адміністрації Джо Байдена тривають дискусії щодо того, чи має Україна застосовувати американську зброю для ударів по території Росії.
Гертлінг зауважив, що існують "потужні політичні та військові аргументи", щоб цього не робити.
"Зокрема, дозволивши Україні застосовувати американську зброю по цілях в Росії, США мають бути готовими відповісти на потужну кампанію російського президента Путіна, який стане активно стверджувати, що США нападають на Росію буцімто з використанням "українських проксі сил"", - каже він.
Коментуючи ситуацію на полі бою, Гертлінг зазначив, що ситуація складна, але Україна докладає зусиль із мобілізації, а також чекає на відновлення поставок озброєння.
- Поки росіяни атакують українські міста ракетами та РСЗВ, Сили оборони відповідають окупантам ударами дронів вітчизняного виробництва по НПЗ та інших військовї об'єктах на території РФ.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії. "Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист", - наголошував він.
- На те, що Стаття 51 Статуту ООН дає право на самооборону звернув увагу і колишній посол США в Росії Майкл Макфол. "Якщо російські військові базовані в Росії нападають на мешканців Харкова, ті мають право відбиватись", - написав він у соцмережі Х.
- У США також обговорюють можливість дозволити Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю, але поки що рішення не має консенсусу. Раніше міністр оборони США Лойд Остін виступив проти ударів України по російських НПЗ.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої партнерами зброї для ударів по Росії, тому що хоче запобігти "переростанню конфлікту у велику війну".
- Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні також висловилася проти того, щоб Україна завдавала ударів західною зброєю по територіх РФ.