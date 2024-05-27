Міноборони Франції не підтверджує направлення військових інструкторів в Україну

Міноборони Франції повідомило каналу BFM, що навчання на українській землі є одним з напрямів, що обговорюються.
Це обговорення триває “з моменту конференції на підтримку України, скликаної президентом республіки 26 лютого”.
Міноборони Франції наголошує, що продовжує вивчати цей напрям спільно з українськими колегами, зокрема, щоб зрозуміти конкретні потреби України.
- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав ініціативу Франції щодо відправлення в Україну її інструкторів для підготовки українських військових.
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Після початку повномасштабної війни українські військові проходять тренування за кордоном. Однак цього року французький президент виступив із ініціативою повернути навчання з закордонними інструкторами на територію України.
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Президент Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу і зазначив, що навчання в Україні дозволять оптимізувати терміни, адже не потрібно витрачати час на дорогу. "Це перший раз я про це говорю, до речі, коли ми відправляли туди війська, і наші хлопці повертались, дякуючи тренувальним місіям різних країн, вони повинні були ще в Україні адаптуватись і пройти кілька місяців тренувань тут. І цей процес в два рази довший між моментом людини, яку ви відправляєте на тренування, і можливістю прийти на поле бою. Тому сама пропозиція, що давайте скоротимо час, давайте тренувальну місію проводити одразу в Україні, адаптуючись до стану війни, який є. Я тут нічого не бачу поганого, я впевнений, що це не йдеться, що армія Франції буде в Україні, а говоримо про тренувальні процеси", – сказав президент.
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Деякі країни підтримали пропозицію Макрона. Деякі, як США, відправляти сюди своїх військових, не збираються.