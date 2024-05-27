​У Литві скасували всі дозволи на зброю, видані громадянам Росії та Білорусі

Відповідне рішення прийняв парламент ще півтори року тому. До 1 квітня всю зброю необхідно було здати.

Після рішення парламенту Литви півтора роки тому заборонити громадянам Росії та Білорусі, які проживають у країні, мати зброю, усі видані їм дозволи були скасовані.

Про це пише LRT.

Станом на кінець 2022 року, коли була прийнята поправка, дозволи на зберігання або носіння зброї мали 294 громадяни Росії та 46 громадян Білорусі. Усі ці дозволи були скасовані.

На початку року всі особи були письмово поінформовані про можливість добровільно продати зброю або здати її до 1 квітня. Більшість громадян Росії та Білорусі скористалися цією можливістю, а решту зброї поліція вилучила.

Частину зброї передали до збройових магазинів для консигнаційного продажу. Невелика кількість зберігається в офісах поліції.

Заборону на володіння зброєю громадянам Росії та Білорусі, які постійно проживають у Литві, ініціював міністр оборони Лаурінас Кашчюнас, тодішній голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.

Тоді політик заявив, що поправка до Закону про контроль за зброєю та боєприпасами допоможе запобігти створенню та діяльності диверсійних груп на користь ворогуючих держав.

Нещодавно із Литви депортували росіянина, який загрожував національній безпеці. Погляди чоловіка були нелояльними до Литви, він поширював пропагандистську інформацію в соціальних мережах відповідно до інформаційної політики Росії".