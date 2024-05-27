У США праві планують “придушити” міста-притулки для іммігрантів

Реформи у містах детально описані у так званому консервативному проєкті-2025 “Мандат на лідерство”.

Експрезидент США Дональд Трамп заявляє, що американські міста перебувають у жахливому стані та потребують федерального втручання, пише The Guardian.

Видання додає, що праві планують “захопити” міста-притулки та відновити їх у Мага-стилі (Make America Great Again ‒ “Зробимо Америку знову великою”). У таких містах захищають і не переслідують нелегальних мігрантів. У Сполучених Штати їх налічують майже 40, у цьому списку, зокрема, є Нью-Йорк.

“Ми збираємося перебудувати наші міста в маяки надії, безпеки та краси ‒ кращі, ніж вони були раніше”, ‒ сказав він під час недавнього виступу перед Національною стрілецькою асоціацією.

Ця риторика стала загальним рефреном республіканця під час виборчої президентської кампанії. “Ми захопимо столицю нашої країни, Вашингтон, якою жахливо керують”, ‒ сказав Трамп.

Трамп роками критикував міста, особливо ті, якими керують демократи, називаючи їх осередками злочинності та морального розкладу. Минулого року він назвав Атланту “зоною війни з вбивствами та насильницькими злочинами, яка встановлює рекорди”.

Реформи у містах детально описані у так званому консервативному проєкті-2025 “Мандат на лідерство”: розв’язати нові поліцейські сили в таких містах, як Вашингтон, відмовлятися від федеральних грантів на випадок стихійних лих і надзвичайних ситуацій, якщо вони не дотримуються імміграційної політики, як-от затримання осіб нелегальних іммігрантів і обмінюватися конфіденційними даними з федеральним урядом для імміграційного контролю.

Обширний документ, що розбиває кожну частину федерального уряду та рекомендує зміни, які необхідно внести для просування правої політики, напрацював Фонд спадщини з десятками консервативних організацій.

“Ця частина проекту є ще однією спробою республіканців придушити так звані міста-притулки у всій країні, які не співпрацюють з федеральним урядом у проведенні жорсткої імміграційної політики”, ‒ підсумовує Guardian.