Politico: країни НАТО вимагають від Столтенберга більшої конкретики щодо фонду для України на 100 млрд

Їх цікавить, звідки та яким чином можна акумулювати таку велику суму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розпочинає засідання Ради НАТО- Україна під час зустрічі міністрів закордонних справ А

Країни НАТО вимагають від генерального секретаря Єнса Столтенберга надати цього тижня більше конкретики щодо запропонованого ним фонду допомоги Україні на 100 млрд євро. Ідея генсека є частиною плану на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, пише Politico.

За даними журналістів, навіть деякі з найближчих східноєвропейських союзників України нещодавно стали стриманішими щодо цього плану. Їх цікавить, звідки та як буде взята така велика сума коштів.

"План трохи заплутаний", – сказав східноєвропейський посадовець на умовах анонімності.

Країни очікують, що Столтенберг надасть більше ясності під час празької зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у четвер та п'ятницю. Важливим буде те, чи підтримають цей план Німеччина і Франція – одні з ключових європейських членів НАТО.

Париж вважає, що витрачати на оборону треба всередині Євросоюзу, а не ширшої НАТО. А от канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче збільшувати свої витрати, аргументуючи це й без того високим рівнем наданої підтримки.

Ще один посадовець із дружньої для України країни вважає, що суму в 100 млрд євро, можливо, доведеться переглянути в бік зменшення. Але, на його думку, союзникам доведеться знаходити способи демонстрації Україні конкретної підтримки.

Ще двоє співрозмовників журналістів підтвердили, що дискусії щодо плану тривають.

П’ятий офіційний представник попередив, що поки міністри та Столтенберг обговорюватимуть деталі на празькій зустрічі, жодних офіційних рішень не буде, враховуючи "неформальний" характер зустрічі.