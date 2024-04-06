Столтенберг очікує, що до липня НАТО погодить фонд військової підтримки України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що союзники по НАТО домовляться про довгострокове фінансування України до липня.
Про це він сказав в інтерв'ю BBC, повна версія якого вийде у неділю.
У анонсі інтерв'ю йдеться йдеться про те, що, попри сумніви деяких країн, генсек НАТО певний, що фінансування Украни таки погодять.
За його словами, така підтримка України є життєво необхідною зараз і для відновлення країни після війни.
"Навіть якщо ми віримо та сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", – сказав Столтенберг.
- Нещодавно Bloomberg повідомив, що Єнс Столтенберг пропонує створити фонд для підтримки України на суму 100 млрд доларів протягом п’яти років. Це рішення лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні.
- Згодом Столтенберг пояснив, що у 100-мільярдний фонд НАТО для України робитимуть внески всі країни-члени. Припускають, що розмір внеску у майбутній фонд вираховуватимуть на основі розміру ВВП кожного члена Альянсу.
- Союзники обговорюють пропозицію Столтенберга та будь-які механізми обліку, включно з тим, чи включати двосторонню допомогу Україні в загальну суму.
- Пропозицію генсека НАТО підтримала низка держав, як-от Канада, Польща, Німеччина і Латвія. Нідерланди назвали ідею "цікавою".
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ теж підтримує ініціативу генсека Альянсу, але сказав, що шансів на те, що такий фонд запрацює при нинішній моделі фінансування, - нуль. Бо НАТО складно зібрати пів мільярда доларів на рік у межах Комплексного пакета допомоги.