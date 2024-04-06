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Столтенберг очікує, що до липня НАТО погодить фонд військової підтримки України

Він вважає, що підтримка Україні потрібна буде і після закінчення війни. 

Столтенберг очікує, що до липня НАТО погодить фонд військової підтримки України
Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що союзники по НАТО домовляться про довгострокове фінансування України до липня.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, повна версія якого вийде у неділю.

У анонсі інтерв'ю йдеться йдеться про те, що, попри сумніви деяких країн, генсек НАТО певний, що фінансування Украни таки погодять. 

За його словами, така підтримка України є життєво необхідною зараз і для відновлення країни після війни. 

"Навіть якщо ми віримо та сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", – сказав Столтенберг.

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