Столтенберг очікує, що до липня НАТО погодить фонд військової підтримки України

Він вважає, що підтримка Україні потрібна буде і після закінчення війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що союзники по НАТО домовляться про довгострокове фінансування України до липня.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, повна версія якого вийде у неділю.

У анонсі інтерв'ю йдеться йдеться про те, що, попри сумніви деяких країн, генсек НАТО певний, що фінансування Украни таки погодять.

За його словами, така підтримка України є життєво необхідною зараз і для відновлення країни після війни.

"Навіть якщо ми віримо та сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", – сказав Столтенберг.