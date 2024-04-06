Десятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Новини компанійДесятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
ГоловнаСвіт

У Словаччині проходить другий тур виборів

Словаки обирають між прозахідним кандидатом Іваном Корчком і соратником Фіцо Петером Пелегріні.

У Словаччині проходить другий тур виборів
вибори у Словаччині
Фото: EPA/UPG

У суботу, 6 квітня, у Словаччині відбувається другий тур президентських виборів. Словаки обирають між двома кандидатами: соратником Роберта Фіцо Петером Піллігріні та проєвропейським ексглавою МЗС Іваном Корчком.

Про це повідомляє Аktuality.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і закриються ввечері о 22:00.

Видання повідомляє, що за виборчим процесом і громадським порядком на вулицях Словаччини стежитимуть поліцейські, кількість яких на вулиці збільшили у зв’язку з виборами. Крім того, правоохоронці стежитимуть за порядком й на самих виборчих дільницях та за тим, аби їх не пошкодили.

Виборці, які не можуть прибути на дільницю з поважних причин, можуть проголосувати через переносну скриньку.

  • У Словаччині за підчумками першого туру президентських виборів, перемогу здобувли прозахідний політик, ексміністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, який набрав 42% голосів та соратник Роберта Фіцо Петер Пеллегріні посів друге місце з 37%. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies