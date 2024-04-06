У Словаччині проходить другий тур виборів

У суботу, 6 квітня, у Словаччині відбувається другий тур президентських виборів. Словаки обирають між двома кандидатами: соратником Роберта Фіцо Петером Піллігріні та проєвропейським ексглавою МЗС Іваном Корчком.

Про це повідомляє Аktuality.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і закриються ввечері о 22:00.

Видання повідомляє, що за виборчим процесом і громадським порядком на вулицях Словаччини стежитимуть поліцейські, кількість яких на вулиці збільшили у зв’язку з виборами. Крім того, правоохоронці стежитимуть за порядком й на самих виборчих дільницях та за тим, аби їх не пошкодили.

Виборці, які не можуть прибути на дільницю з поважних причин, можуть проголосувати через переносну скриньку.