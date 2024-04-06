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Німецький уряд розкритикував Грузію за нову спробу ухвалити закон про іноагентів

Тбілісі натякнули, що документ завадить європейському курсу країни, яка має статус кандидата в ЄС.

Німецький уряд розкритикував Грузію за нову спробу ухвалити закон про іноагентів
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини виступив з кількома критичними заявами на адресу грузинської влади, яка хоче здійснити нову спробу ухвалення скандального закону "про іноагентів".

Як пише "Європейська правда", заступниця речника уряду Крістіан Гоффманн відзначила "жаль щодо того, що цей документ знову розглядається попри чітку реакцію суспільства та Європи". 

А у міністерстві закордонних справ ФРН нагадали, що Грузія перебуває на шляху реформ для вступу до Євросоюзу, тож "Тбілісі мають знати, що свобода преси і демократія є наріжними цінностями".

Коментарі щодо закону передують візиту прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе до Берліна, який має відбутися за тиждень.  

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