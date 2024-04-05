США планують надати Вірменії допомогу у розмірі понад 65 млн доларів

З бюджетних фондів США заплановано надання Вірменії понад 65 млн доларів допомоги.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає "Європейська правда".
Після тристоронньої зустрічі у форматі ЄС-США-Вірменія у Брюсселі Блінкен зазначив, що ця сума є на більш ніж 50% більшою, ніж попередня американська допомога Вірменії.
"Сполучені Штати інвестують у зусилля, які узгоджуються з управлінськими та економічними реформами прем'єр-міністра", – додав держсекретар.
Він наголосив, що США планують і надалі збільшувати підтримку демократичної та економічної стійкості Вірменії. Для цього вони інвестуватимуть у продовольчу безпеку, цифрову інфраструктуру, диверсифікацію енергетики, диверсифікацію торговельних партнерів.
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