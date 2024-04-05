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США планують надати Вірменії допомогу у розмірі понад 65 млн доларів

Сполучені Штати інвестують у зусилля, які узгоджуються з управлінськими та економічними реформами прем'єр-міністра ВІрменії.

США планують надати Вірменії допомогу у розмірі понад 65 млн доларів
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з заключною промовою після засідання Ради Україна-НАТО ,Брюссель, Бельгія, 29 лис
Фото: EPA/UPG

З бюджетних фондів США заплановано надання Вірменії понад 65 млн доларів допомоги.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає "Європейська правда".

Після тристоронньої зустрічі у форматі ЄС-США-Вірменія у Брюсселі Блінкен зазначив, що ця сума є на більш ніж 50% більшою, ніж попередня американська допомога Вірменії.

"Сполучені Штати інвестують у зусилля, які узгоджуються з управлінськими та економічними реформами прем'єр-міністра", – додав держсекретар.

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Він наголосив, що США планують і надалі збільшувати підтримку демократичної та економічної стійкості Вірменії. Для цього вони інвестуватимуть у продовольчу безпеку, цифрову інфраструктуру, диверсифікацію енергетики, диверсифікацію торговельних партнерів.

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