Вірменія ратифікує Римський статут, - Пашинян

Це не має жодного стосунку до вірмено-російських відносин, вважає президент Вірменії.

Вірменія планує ратифікувати Римський статут, заявив 13 вересня під час урядової години у парламенті прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян.

“Римський статут буде повноцінно ратифікований, і він не має жодного стосунку до вірмено-російських відносин”, – сказав Пашинян.

Він наголосив що це стосується питань безпеки Вірменії.

Нагадаємо, нещодавно Вірменія вперше з початку повномастабної війни надала Україні допомогу. Яку саме, наразі невідомо. Про це оголосять офіційно найближчим часом.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою.