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Вірменія ратифікує Римський статут, - Пашинян

Це не має жодного стосунку до вірмено-російських відносин, вважає президент Вірменії.

Вірменія ратифікує Римський статут, - Пашинян
Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Вірменія планує ратифікувати Римський статут, заявив 13 вересня під час урядової години у парламенті прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян.

“Римський статут буде повноцінно ратифікований, і він не має жодного стосунку до вірмено-російських відносин”, – сказав Пашинян. 

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Він наголосив що це стосується питань безпеки Вірменії.

Нагадаємо, нещодавно Вірменія вперше з початку повномастабної війни надала Україні допомогу. Яку саме, наразі невідомо. Про це оголосять офіційно найближчим часом.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою.

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