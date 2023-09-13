Румунія розслідує повідомлення про нове падіння російських безпілотників на її території

В прикордонних з Україною населених пунктах на декілька годин оголошували повітряну тривогу.

Румунія розслідує повідомлення про падіння частин російських безпілотників на її території під час атаки на Одеську область.

Країна була змушена оголосити повітряну тривогу для повітів Тулча та Галац, розташованих біля кордону з Україною. Вона тривала з 00:45 до 5:00, йдеться у повідомленні міністерства оборони Румунії.

Повідомлення про можливе падіння безпілотників у секторі між населеними пунктами Нуферу, Малкоці та Валя Нукарілор надійшло на лінію 112.

Міністерство обіцяє надати більше деталей після вивчення ситуації.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади, здійснені Російською Федерацією на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – додали в міністерстві.

За оновленими даними, уламки, що можуть належати БпЛА, виявили в районі населених пунктів Нуфарул і Вікторія, пише Digi 24.

НАТО, поки на її державу-члена сипляться уламки російських безпілотників, не бачить ознак наміру Росії напасти. За час активних російських атак на Одеську область уламки озброєння РФ уже декілька разів падали на румунську територію. Румунія висловила протест.